Alexander Nübel ist Stammtorwart bei der AS Monaco, der Trainer ist zufrieden mit dem Deutschen. Doch in französischen Medien wird er immer wieder hart kritisiert. Was steckt dahinter?

Wenn man in diesen Tagen in Frankreich die Wörter Nübel und „bourde“ (übersetzt Riesen-Patzer) googelt, dann kommen immerhin 8160 Ergebnisse heraus. Seit er sich im Sommer 2021 zur AS Monaco ausleihen ließ, weil er keine Lust mehr hatte beim FC Bayern München alle drei Tage hinter Manuel Neuer Platz auf der Ersatzbank zu nehmen, bekommt der ehemalige Schalker seine lang erwünschte Spielpraxis. An der Côte d´Azur ist er die klare Nummer eins.

Egal ob unter Niko Kovac bis Dezember 2021, der ihn ursprünglich ins Fürstentum lotste, oder mit dem Belgier Philippe Clément als Trainer, Alexander Nübel war stets als Stammtorwart vorgesehen. In dieser Saison bestritt er sowohl in der französischen Meisterschaft als auch in der Europa League alle Partien von der ersten bis zur letzten Minute. Auch an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL+) wird er im Stade Louis II in der Europa League gegen Bayer 04 Leverkusen im Tor stehen.