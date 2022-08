Maßnahme betrifft auch Kinder : Ajax Amsterdam verbietet Bettelplakate im Stadion

Der niederländische Klub Ajax Amsterdam reagiert vor dem Start der neuen Saison auf einen Trend, der im internationalen Fußball in den vergangenen Jahren um sich gegriffen hat. Auf den Tribünen der Stadien sind immer mehr Pappkartons, Laken oder Schilder zu sehen, auf denen mal mehr, mal weniger kreativ und mal mehr, mal weniger auffordernd ein Wunsch direkt an die Spieler adressiert ist. Häufig geht es dabei um deren Trikots. Waren es anfangs nur vereinzelte Plakate, wimmelt es inzwischen nur so davon. Häufig werden sie von Kindern gehalten.

In der Johan-Cruyff-Arena werden sie fortan nicht mehr geduldet. Schon vor dem Supercup zwischen Ajax Amsterdam und der PSV Eindhoven am vergangenen Samstag mussten viele Kinder ihre mitgebrachten Schilder beim Einlass abgeben. Der Verein bestätigte nun dem Fanportal „Ajax Life“ die Maßnahme. Der Verein nannte zwei Gründe: Das Phänomen sei inzwischen völlig aus dem Ruder gelaufen. Zum anderen seien die Schilder aus Pappe, weil leicht entzündlich, ein Sicherheitsrisiko.

Angefangen hatte es damit, dass vor allem Kinder selbst geschriebene Plakate hochhielten, auf denen sie ihren Lieblingsspieler nach dem Spiel um sein Shirt baten. Inzwischen gebe es viel zu viele von diesen Schildern, um alle Wünsche zu erfüllen. Außerdem seien es oft auch keine unschuldigen Kinder-Wünsche mehr, schreibt „Ajax Life“. „Das Ärgerliche ist, dass manche Erwachsene meinen, dass ihr Nachwuchs das Recht auf alles Mögliche haben.“ Und wenn ein Spieler vorbeilaufe, ohne sein Shirt abzugeben, dann gelte er als „arrogant“. Der Klub bedauere die Enttäuschung der Kinder. Aber irgendwo müsse eine Grenze sein.

Nicht nur die Auswirkungen im Stadion rücken seit einiger Zeit in den Fokus. Ab und zu landen verschenkte Trikots letztlich gar nicht bei den Kindern, die sie in die Hand gedrückt bekommen, sondern offensichtlich über Erwachsene auf Versteigerungsplattformen wie Ebay, um damit Geld zu machen. In den sozialen Medien wurde die Entscheidung von Ajax gemischt kommentiert. Einige freuten sich über den überfälligen Schritt gegen die ihrer Ansicht nach nervige Masche, andere kritisierten die Maßnahme, die sich auch gegen junge Fußballfans richtet. Das nächste Heimspiel von Ajax findet am 14. August gegen Groningen statt.