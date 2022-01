Schiedsrichter-Skandal bringt Tunesien in Not

Wirbel beim Afrika-Cup : Schiedsrichter-Skandal bringt Tunesien in Not

Nach dem Schiedsrichter-Skandal beim Afrika Cup im Vorrundenspiel gegen Mali (0:1) ist der Protest des Mitfavoriten Tunesien abgewiesen worden. „Nach Prüfung des tunesischen Protestes und des Berichts der Spielleitung hat das Organisationskomitee beschlossen, den Protest der tunesischen Mannschaft abzulehnen und das Spiel mit 1:0 für Mali zu werten“, teilte der afrikanische Fußball-Kontinentalverband CAF mit.

Der sambische Schiedsrichter Janny Sikazwe hatte die Partie in Gruppe F gleich zweimal zu früh beendet. Zunächst pfiff er in der 86. Minute beim Stand von 1:0 für Mali ab, bemerkte seinen Fehler nach Protesten der tunesischen Seite, entschuldigte sich und ließ mit Schiedsrichterball weiterlaufen. Der endgültige Abpfiff der Begegnung im kamerunischen Limbe erfolgte nach 89:45 Minuten und damit mindestens 15 Sekunden zu früh. Das Schiedsrichterteam musste unter dem Schutz von Sicherheitskräften das Spielfeld verlassen.

Kamerun im Achtelfinale

Etwa eine halbe Stunde später, die Pressekonferenz war bereits in vollem Gange, schien das Spiel wieder aufgenommen zu werden. Die Malier mit den Bundesligaprofis Amadou Haidara von RB Leipzig und Diadie Samassekou (TSG Hoffenheim) kehrten auf das Spielfeld zurück, um die letzten Sekunden der regulären Spielzeit und eine mögliche Nachspielzeit zu bestreiten. Die Tunesier mit dem Kölner Ellyes Skhiri blieben jedoch in der Kabine – und müssen nun mit der Last einer unter Umständen vermeidbaren Niederlage in die weiteren Turnierwochen gehen.

Gastgeber Kamerun hat unterdessen als erste Mannschaft das Achtelfinale des Afrika-Cups erreicht. Das Team um den Münchner Eric Maxim Choupo-Moting setzte sich zum Auftakt des zweiten Spieltages der Vorrunde nach frühem Rückstand noch mit 4:1 (1:1) gegen Äthiopien durch und bejubelte den zweiten Sieg. Karl Toko Ekambi (8./67.) und Vincent Aboubakar (53./55.), der schon im Auftaktspiel doppelt getroffen hatte, sorgten mit jeweils zwei Toren für den am Ende souveränen Sieg der Kameruner. Stürmer Dawa Hotessa (4.) hatte den Außenseiter zunächst überraschend in Führung gebracht.

Mehr zum Thema 1/

Das Spiel war erst das zweite, in dem mehr als ein Tor fiel. Nach dem 2:1-Sieg Kameruns in der Auftaktpartie gegen Burkina Faso hatte es bei dem Turnier zwei Nullnummern und neunmal ein 1:0 gegeben.

Am Donnerstagabend gab es dann wieder nur ein Tor, als Burkina Faso durch ein 1:0 (1:0) gegen die Kapverdischen Inseln den ersten Sieg holte. Hassane Bande traf in der 39. Minute. Beide Teams liegen nun mit drei Punkte gleichauf hinter Kamerun. Der 33. Afrika-Cup geht bis zum 6. Februar.