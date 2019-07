Ärger bei Real Madrid : „Zidane ist eine Schande“

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat einen respektlosen Umgang mit dem walisischen Fußballstar Gareth Bale bestritten. „Ich habe niemanden nicht respektiert, am allerwenigsten Gareth“, erwiderte der 47-Jährige einen Tag vor dem Testspiel der Königlichen gegen den FC Arsenal auf die Kritik von Bales Berater Jonathan Barnett.

Bale selbst habe aufgrund von Transferverhandlungen auf einen Einsatz beim International Champions Cup gegen Bayern München (1:3) verzichtet, so Zidane. Nach dem Spiel hatte der Franzose über Bale gesagt: „Der Klub arbeitet an seinem Abschied. Lasst uns hoffen, dass es bald passiert.“ Barnett reagierte daraufhin gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP empört: „Zidane ist eine Schande, er zeigt keinen Respekt für einen Spieler, der so viel für Real Madrid getan hat“. Der Berater bestätigte aber zugleich, dass man an einem Wechsel arbeite.

Bale war 2013 für die damalige Rekordsumme von 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Madrid gewechselt, passte aber nicht in Zidanes System. Zuletzt war der walisische Flügelstürmer deshalb unter anderem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Laut dessen Trainer Niko Kovac ist der Offensivstar in München aber kein Thema. Auch eine Rückkehr zu den Spurs ist im Gespräch.

Real Madrid hat derweil dem französischen Meister Paris Saint-Germain nach Medienberichten ein vermeintlich spektakuläres Tauschgeschäft vorgeschlagen: Der spanische Rekordmeister wolle Bale abgeben und im Gegenzug Stürmerstar Neymar bekommen, berichteten unter anderem die spanische Fachzeitung „Mundo Deportivo“ und das britische Blatt „The Independent“. Anders als „The Independent“ schreibt „Mundo Deportivo“ allerdings, Real sei bereit, für Neymar zusätzlich 90 Millionen zu bezahlen.

Die Zukunft des Brasilianers Neymar und des Walisers Bale ist seit Wochen ungewiss. Beide Stars werden mit zahlreichen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Bei dem 30 Jahre alten Bale waren es vor allem Vereine der Premier League. Auch über einen Wechsel nach China soll angeblich verhandelt werden. Der 27 Jahre alte Neymar soll eine Rückkehr zum spanischen Meister FC Barcelona bevorzugen.