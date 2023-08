Nach einem Jahr Auszeit übernimmt Adi Hütter wieder eine Fußballmannschaft. Bei AS Monaco in der französischen Ligue 1 gibt es vorab schon reichlich Lob für den Österreicher – aber auch hohe Erwartungen.

Die AS Monaco setzt abermals auf einen Trainer, der sich in der Bundesliga einen Namen machen konnte. Nach Niko Kovac ist nun Adi Hütter Trainer des französischen Erstligavereins. Der Österreicher nahm nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach im Mai 2022 ein komplettes Jahr Auszeit vom Trainerdasein. Nun folgt er auf den entlassenen Belgier Philippe Clement, der mit den Monegassen nur Rang sechs in der Ligue 1 erreicht hatte.

„Wir freuen uns sehr, Adi Hütter bei der AS Monaco begrüßen zu dürfen“, erklärte der neue Sportdirektor Thiago Scuro, der bisher in Brasilien bei Red Bull Bragantino aktiv war. „Adi hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Ligen aber auch auf der internationalen Bühne bewährt. Diese Erfahrungen, seine Führungsqualitäten und sein Profil, das von einem lebhaften, nach vorne gerichteten Stil geprägt ist, entsprechen genau dem, was wir erwarten, um mit der ersten Mannschaft einen neuen Schritt nach vorne zu machen.“

Wochenlange Verhandlungen

Die Mission des 53-Jährigen: den französischen Meister von 2017 zurück auf die große europäische Bühne zu führen. Bei den Monegassen erhielt Hütter dafür einen Zweijahresvertrag. Für ihn ist Monaco mittlerweile der siebte Klub in seiner Profikarriere und die vierte Auslandsstation. Die neue Mannschaft soll „einen dynamischen, aggressiven Fußball spielen“, sagte der Österreicher am Montag im Unterhachinger Sportpark nach einer 2:4-Niederlage im Test gegen den FC Bayern. „Wir müssen noch unsere Automatismen verfeinern, aber ich freue mich auf die ­Ligue 1.“

Dass die Wahl Monacos auf Hütter fiel, ist keine Überraschung – im Gegenteil. Er wurde angesichts seines Profils gezielt ausgewählt. Als ehemaliger Coach des RB Salzburg – er machte im Nachwuchs der „Bullen“ seine ersten Schritte als Trainer – passt er perfekt zum Philosophie-Umschwung, den Monaco seit einigen Jahren vollzieht. Trotzdem sah es lange Zeit eher danach aus, dass der ehemalige Bundesliga-Trainer in der Premier League anheuern würde.

Wochenlang verhandelte Hütter mit Crystal Palace. Sogar von einer baldigen Einigung war die Rede. Am Ende nahm Hütter jedoch von den Eagles Abstand, vor allem, weil der amerikanische Besitzer John Textor nicht ausschließen konnte, dass er in diesem Sommer den englischen Erstligaverein wieder verlassen könnte. Auch bei Monaco wurden zunächst andere Coaches gehandelt: Der frühere Leipzig-Trainer Jesse Marsch sowie der Deutsche Matthias Jaissle waren die heißesten Favoriten.

Nun liegt es also an Hütter, sein Team wieder auf Kurs zu bringen. Denn das Ziel bei Monaco ist klar: Der Klub soll künftig wieder regelmäßig in der Champions League mitspielen. In der Ligue 1 wird es darum gehen, Paris Saint-Germain im Kampf um die Meisterschaft zu fordern. Ein realistisches Ziel, denn ob der Hauptstadtklub ohne Lionel Messi und womöglich auch bald ohne Kylian Mbappé und Neymar in der Lage sein wird, die heimische Liga zu dominieren, ist alles andere als gesichert.

„Wir müssen mit Intelligenz, einem Langzeitplan und einer Strategie operieren“, sagte der sportliche Leiter der Monegassen Paul Mitchell. „Wir wollen uns oben festsetzen und auch PSG wehtun. Mit einem modernen Spielstil wollen wir die Lücke von Jahr zu Jahr verkleinern. Wir haben nun den Eindruck, dass wir mit Adi Hütter dafür den geeigneten Coach gefunden haben.“

Einen Teil seines neuen Kaders kennt Hütter bereits aus seiner Zeit in der Bundesliga: Kevin Volland, Ismail Jakobs sowie Breel Embolo, der sich allerdings gerade einen Kreuzbandriss zugezogen hat und voraussichtlich erst im kommenden Jahr wieder einsatzfähig sein wird. Auch mit dem ehemaligen Gladbach-Spieler Denis Zakaria, der vor einem Wechsel nach Monaco steht, könnte es ein Wiedersehen geben. Hütters erste Herausforderung, so erzählte er es, wird aber darin liegen, Französisch zu lernen – auch wenn er während seiner Zeit als Trainer bei den Young Boys Bern in der Schweiz einige Wörter gelernt hat.

Mit neuer Energie stellt sich der Österreicher den neuen Herausforderungen. Bei seiner offiziellen Vorstellung erklärte Hütter, wie wertvoll für ihn zuvor die Auszeit gewesen sei: „Ich hatte schöne, aber auch intensive Jahre in der Bundesliga, erst bei der Frankfurter Eintracht und anschließend in Gladbach. Danach war ich irgendwie kraftlos. Ich habe die Pause ausgenutzt, und nun ist die Batterie wieder aufgeladen. Dieses Sabbatical war umso wichtiger, als ich dabei auch viel nachdenken konnte.“ Zu was das geführt hat, wird man ab dem 13. August sehen können. Dann beginnt in Frankreich die neue Saison.