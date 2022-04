Eintracht als Sonderfall : So schaffen es acht Bundesligaklubs nach Europa

Wenn an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) Eintracht Frankfurt zum Hinspiel im Halbfinale der Europa League bei West Ham United spielt, geht es darum, sich eine gute Basis für das Rückspiel in einer Woche zu verschaffen, um dann möglichst ins Endspiel am 18. Mai in Sevilla einzuziehen. Es geht nebenbei aber auch darum, in der kommenden Saison eine besondere Anzahl an deutschen Vereinen im Europapokal zu haben. Erstmals seit 14 Jahren könnten dann acht Teams aus der Bundesliga international unterwegs sein. Doch was muss dafür passieren?

Europa League Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Grundsätzlich ist es so, dass die ersten vier Teams der Bundesliga-Tabelle in die Champions League in die Gruppenphase einziehen. In die Qualifikation oder Play-offs muss kein deutscher Klub mehr. Der Fünfte der Bundesliga schafft es in die Europa-League-Gruppenphase. Der Sechste muss in der neuen Europa Conference League noch in die Qualifikation, um die Gruppenphase zu erreichen. Einen weiteren Platz in der Gruppenphase in der Europa League bekommt der DFB-Pokalsieger. Das macht alles in allem sieben deutsche Plätze im Europapokal der kommenden Saison.