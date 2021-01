Abenteuer AC Monza : Der letzte Tanz des Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi fürchtet wenig mehr als Einsamkeit und Langeweile. Deshalb hat er den AC Monza gekauft und will den Klub in die Serie A führen. Eine Geschichte von vier Männern im Karriereherbst, die ein letztes Abenteuer suchen.

Der Fußballmanager Adriano Galliani ist 76 Jahre alt und stammt aus dem Mailänder Vorort Monza. Dass Monza ein Vorort ist, würde jeder echte Monzese jedoch sofort zurückweisen. Monza ist mit seinen 120.000 Einwohnern die Hauptstadt der Provinz Monza und Brianza, der Hügellandschaft zwischen Comer See und der Metropole Mailand. Monza ist bekannt für den seit 1950 jährlich im Stadtpark stattfindenden Großen Preis von Italien in der Formel 1. Auch sonst hat man in Monza ein ausgewachsenes Selbstbewusstsein, was nicht zuletzt am Reichtum und der Betriebsamkeit der Gegend liegt. Laut italienischem Bankenverband hat hier im Durchschnitt jeder Einwohner gut 40.000 Euro auf dem Konto, das ist mehr als doppelt so viel wie im nationalen Durchschnitt.

Adriano Galliani kann über solche Zahlen nur müde lächeln. Ein halbes Leben stand er auf der ganz großen Bühne und war ebenso groß im Geschäft, als Geschäftsführer, abgezockter Sportdirektor des AC Mailand und enger Mitarbeiter von Silvio Berlusconi, dem viermaligen italienischen Ministerpräsidenten und ehemaligen Milan-Eigentümer. 2017 verkaufte Berlusconi den Traditionsverein an chinesische Investoren, die beiden Senioren machten einer neuen Generation Platz. Sollte das das Ende ihrer Erfolgsgeschichte sein?