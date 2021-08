Abschied vom FC Barcelona : Jetzt ist auch Messi ein Söldner

Aktualisiert am

Erst das emotionale Ende in Barcelona, dann der triumphale Empfang in Paris: Ein paar Beobachtungen zu einem tränenreichen Abschied von Lionel Messi, verheerenden Geschäftszahlen und zur goldenen Ära.

Ob wir ihn je wieder so heulen sehen wie am vergangenen Sonntag im dunklen Anzug, als er minutenlang nicht sprechen konnte und sich immer wieder mit einem weißen Taschentuch über die Augen fuhr? Vermutlich nicht, denn die Ära des Fußballers Lionel Messi beim FC Barcelona – siebzehn Jahre Profi, 35 Titel, zahllose Bestmarken und persönliche Rekorde – ist unwiederholbar, und einen solchen Abschied kann es nur einmal geben.

Das Messi-Farewell-Sommertheater wirkt, als wäre es von einem genialen Regisseur ersonnen worden. Passgenau schließt es sich an die Olympischen Spiele an und gibt uns in diesen trägen Wochen, da viele im Urlaub sind und uns der deutsche Wahlkampf zu Tode langweilt, etwas zu gucken. Erst allmählich wird klar, dass es auch etwas nachzudenken gäbe.