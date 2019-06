FC Liverpool kehrt Heim : 500.000 Fans heißen Champions-League-Sieger willkommen

Aktualisiert am

Auf einem offenen Bus mit dem Schriftzug „Champions of Europe“ fährt das Siegerteam um Trainer Jürgen Klopp durch Liverpool – mit ihnen feiern Hunderttausende den Finalsieg in der englischen Hafenstadt.

Auf einem roten Bus fahren die Spieler in die Heimatstadt ein. Bild: AFP

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp sind nach dem Gewinn der Champions League am Sonntag von schätzungsweise einer halben Million Menschen begeistert empfangen worden. Diese Zahl twitterte am Sonntagabend Liverpools Bürgermeister Joe Anderson während der Feierlichkeiten in der Stadt.

Nach der Landung auf dem John-Lennon-Airport präsentierten Klopp und Kapitän Jordan Henderson gemeinsam nach dem Aussteigen vor dem Flugzeug den Pokal. Die Fußballprofis und ihr Coach bestiegen danach einen offenen roten Bus, der vorn und an den Seiten mit dem Schriftzug „Champions of Europe“ versehen war.

Schon auf der kilometerlangen Fahrt Richtung Stadtzentrum säumten Zehntausende Anhänger am Tag nach dem 2:0-Finalsieg über Tottenham Hotspur in Madrid die Route. Im Zentrum der Hafenstadt hatten Hunderttausende Fans bereits lange vor der Ankunft des Teams gewartet, um die Champions-League-Sieger zu feiern.