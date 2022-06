5:2 gegen Italien : „Meilenstein“ für deutsche Nationalmannschaft

Es ist manchmal irritierend, wie grundlegend so ein einzelnes Spiel die Stimmung in einer Fußballmannschaft und ihrem Umfeld ins Gegenteil verkehren kann. Im Verlauf der Serie von zuvor vier 1:1-Unentschieden hatten sich zuletzt immer mehr düstere Gedanken zum Erneuerungsprojekt des Nationalteams aufgedrängt, es war kritisiert und ziemlich grundsätzlich gezweifelt worden.

Nach dem 5:2 (2:0) gegen Italien sprach Kapitän Manuel Neuer nun voller Zuversicht von einem „Meilenstein“ mit „Aussagekraft“. Eine La Ola kreiste durch das Stadion und das Publikum sang: „Oh wie ist das schön.“ Atmosphärisch bildete dieser Abend einen krassen Kontrast zu der betretenen, von Selbstzweifeln durchsetzen, Stimmung, die im bisherigen Verlauf des Nations-League-Turniers entstanden war.

Dieser Gewinn fürs Befinden, an dem sich nun alle Beteiligten während ihrer Sommerferien laben können, ist wohl noch wichtiger ist als die fünf Tore und die drei Punkte. „Wir haben nicht alles topp gemacht, aber da wollen wir heute nicht drüber reden“, sagte Flick, der die gute Laune nicht durch irgendwelche kritischen Gedanken eintrüben mochte. „Das war ein richtiger Stresstest für uns alle. Siege sind fürs Selbstvertrauen und fürs Selbstverständnis gut.“ Aber der Bundestrainer wird sich gewiss nicht täuschen lassen von diesem Erfolg gegen kraft- und einfallslose Italiener.

Der erste Turnier-Sieg gegen Italien

Fast schien es, als liege ein Hauch von Selbstironie in seinen Worten, als er auf die historische Dimension dieses fünfzuzwei hinwies: „Das war der erste Sieg in einem Turnier gegen Italien“, sagte er. Deutschland hat ja während der vergangenen Jahrzehnte mehrfach unvergessene Niederlagen in WM-Halbfinals sowie in einem Endspiel 1982 gegen die Italiener erlitten, und der Erfolg im Elfmeterschießen des EM-Viertelfinals 2016 wird als Unentschieden in den Statistiken geführt. Über den Gedanken, dass so ein Nations-League-Abend diese gigantische Serie beendet haben soll, musste Flick selbst ein wenig lächeln.

Aber dieses Bonmot für Statistiker war nur ein Detail in dem bunten Gesamtbild der Freude, die das Team zum Ende des ersten Jahres nach der Ära mit Joachim Löw bot: Das Stadion in Mönchengladbach war ausverkauft, erstmals in diesem Jahrzehnt hat Deutschland wieder eine andere große Fußballnation besiegt und der Bundestrainer Flick hat noch kein einziges Spiel verloren. Am wichtigsten ist aber wohl, dass die Mannschaft gut Fußball gespielt hat und nach Toren von Joshua Kimmich (10.), Ilkay Gündogan (45.) und Thomas Müller (51) früh deutlich führte. Deutschland habe wieder „ein bisschen riskanter“ gespielt, sagte Müller, der Teil eines bestens harmonierenden Mittelfeldes mit Gündogan und Kimmich gewesen war.

Ein Schlüsselfaktor sei der „Mut, das Risiko eines Ballverlustes in Kauf zu nehmen“ gewesen erklärte Müller, dieses Grundelement des Flick-Fußballs war zuvor ein wenig verloren gegangen. Gündogan fand „die Raumaufteilung richtig gut“ und lobte die „Ballstafetten“ mit „wenigen Kontakten“, „jeder wollte den Ball haben“, sagte er. Als Flick am Ende des Abends um eine etwas grundlegenderer Zwischenbilanz gebeten wurde, wurde er allerdings vorsichtig: „Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, das Jahr zu analysieren.“

Erfreulich ist, „dass wir noch ungeschlagen sind“, sagte er, „nicht so gefreut haben mich die vier Unentschieden“. Auch die Erkenntnis, dass es bis auf Manuel Neuer und vielleicht Kimmich sowie Antonio Rüdiger keinen deutschen Weltklassespieler gibt, ist womöglich ein wenig ernüchternd für einen Trainer, der gerne Weltmeister werden möchte. Und was dieser Sommerabend bei den Problemspielern Timo Werner und Leroy Sané hinterlässt, bleibt vorerst unklar.

Flick hat ja zuletzt immer wieder betont, dass er seine Spieler zum jetzigen Zeitpunkt weniger auf der Grundlage aktueller Leistungen bewerte als anhand der Potenziale, die vielleicht schon einmal sichtbar waren und die bei der WM im Herbst aufblühen sollen. Deshalb standen die Problemspieler abermals in der Startelf. Gut war, dass beide recht präsent waren und immer wieder zu Aktionen in den gefährlichen Räumen vor dem Tor der Italiener kamen. Aber dort spielten sie zu viele Fehlpässe und fabrizierten Torabschlüsse, denen ihre ganze Verunsicherung anzusehen war. Immerhin Werner gelangen schließlich doch noch zwei Treffer zum 4:0 und zum 5:0 (68., 69.). „Tore sind immer gut für einen Stürmer. In meinem Fall doppelt und dreifach, wenn man nach jedem Spiel angezählt wird und in der Kritik steht“, sagte der Stürmer.

Und dennoch ist eine ordentliche Portion Vorsicht geboten mit den Eindrücken dieses Abends. Die Italiener befinden sich im Umbruch, international erfahrene und bekannte Spieler gibt es kaum noch und so mahnte Müller am Ende doch noch zur Vorsicht im Umgang mit diesem Sieg: „Wir haben noch allerhand Defizite, um hier von einer perfekten Mannschaft zu sprechen, die keiner schlagen kann“, sagte er.