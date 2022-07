40 Jahre „Nacht von Sevilla“ : Eine offene Wunde

Auch 40 Jahre später gibt es kaum ein Spiel, für dessen Bewertung die Kategorien Moral und Gerechtigkeit eine so große Rolle spielen wie bei der Erinnerung an „Séville“ – vor allem in Frankreich.

Der Ball prallt vom linken Pfosten ins Netz, der Außenseiter führt in der Nacht von Sevilla plötzlich 3:1, und der Torschütze läuft wild vor Begeisterung zur Bank seines französischen Teams. Alain Giresse lässt seine Arme in alle Richtungen durch die Luft trommeln, das Gesicht leuchtet vor Freude, und im Kopf ist nun ein Wort unüberhörbar: Finale. Gespielt sind 98 Minuten, das glorreiche Ende der Verlängerung scheint nahe, Frankreich glänzt mit technischer Brillanz.

Doch so weit kommt es nicht in diesem zweiten Halbfinale der Weltmeisterschaft von 1982 in Spanien. Die Favoriten aus Deutschland sind ja auch noch da – und wie. Karl-Heinz Rummenigge und Klaus Fischer treffen mit einem eingesprungenen Außenristtreffer und per Fallrückzieher spektakulär zum 3:3. „Und das Tor“, ruft ZDF-Reporter Rolf Kramer in jenem Fischer-Moment vom Estadio Sánchez-Pizjuán aus in die deutschen Wohnzimmer – mit einem extrem lang gezogenen „o“. Während sein französischer Kollege Thierry Roland bei Antenne 2 verzweifelt erkennt: „Das ist hart für die französische Mannschaft.“