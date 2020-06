Pokal-Sensation Saarbrücken : „Nicht Leverkusen ist unser größter Gegner“

Die Freude war groß, der spätere Ärger allerdings auch. Als der Aufstieg des Fußball-Regionalligaklubs 1. FC Saarbrücken in die dritte Liga feststand, legten die Anhänger jedwede Zurückhaltung ab. Kaum hatte der für die Regionalliga Südwest zuständige Verband Saarbrücken zum Meister der wegen der Corona-Krise Mitte März abgebrochenen Saison erklärt, versammelten sich die lange Jahre leidgeprüften Fans des saarländischen Traditionsklubs vor der Wilhelm-Heinrich-Brücke im Herzen der Stadt.

Im Minutentakt wurden es mehr, ein Autokorso wurde gestartet, Feuerwerk gezündet. Und irgendwann landeten mittendrin einige Spieler – Corona-Beschränkungen hin oder her. Auch Trainer Lukas Kwasniok ließ sich blicken und stieß bei der Spontan-Party mit an. Bilder, die ein Verein, der an diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, in der ARD und bei Sky) sein DFB-Pokalhalbfinale gegen Bayer Leverkusen bestreitet, angesichts des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga nicht gebrauchen konnte.