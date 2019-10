© dpa

K’lautern - Nürnberg 6:5 i.E.

Der 1. FC Nürnberg verabschiedete sich aus dem DFB-Pokal. Der Zweitligaverein unterlag in einem kuriosen Zweitrundenspiel beim abstiegsbedrohten Drittligaklub 1. FC Kaiserslautern mit 5:6 (2:2, 1:1) im Elfmeterschießen. Den letzten Treffer erzielte Kaiserslauterns Andri Runar Bjarnason. FCK-Keeper Lennart Grill (Bild rechts) parierte im Anschluss den Versuch von Tim Handwerker. Die Torhüter schrieben vor 21.714 Zuschauern die Geschichten: Weil sich Nürnbergs Keeper Patric Klandt verletzte, als das Wechselkontingent ausgeschöpft war, musste Enrico Valentini nach 116 Minuten zwischen die Pfosten. Einen Elfmeter parierte er nicht. Fast wäre Grill zur tragischen Figur des Spiels geworden. Der U-21-Nationalkeeper übersah in der 89. Minute den hinter ihm lauernden Michael Frey, der zum 2:2 ins leere Tor schob. Zwei Elfmetertore von Timmy Thiele (8./74.) brachten die Pfälzer jeweils in Führung. Den 1:1-Ausgleich hatte Lukas Jäger (15.) erzielt. (dpa)