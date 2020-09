1:1 gegen Spanien : Lange gewartet, zu früh gefreut

Zehn Monate oder, um genau zu sein, 289 Tage hatte die Nationalmannschaft mehr oder weniger nur virtuell existiert. Das ist im Fußball eine halbe Ewigkeit. Ob und wie sehr sie vermisst worden war seit dem 6:1 gegen Nordirland zum Abschluss der EM-Qualifikation am 19. November des vergangenen Jahres – das ist schwerer zu sagen als bei den Klubs, die auch in Krisenzeiten eine greifbare Anhängerschaft hinter sich haben, die sich mitunter auch sehr dezidiert in die Debatte um das Spiel und seine (neue) Bedeutung einbrachte.

Die Art und Weise, wie sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückmeldete am Donnerstagabend in Stuttgart, bewegte sich im Rahmen dessen, was zu erwarten war zu diesem Zeitpunkt im durcheinandergewirbelten Saisonkalender. Es war viel guter Wille da gegen Spanien, ein Weg fand sich allerdings nur sporadisch. In einem ausgeglichenen Duell, das wenig Spielfluss, dafür aber gar nicht so wenige Chancen bot, war es Werner, der in der 51. Minute erfolgreich nach der Lücke suchte.

Sein Tor schien der Mannschaft von Joachim Löw bis weit in die Nachspielzeit hinein einen erfolgreichen Auftakt in die Nations League zu bescheren, doch in der 96. Minute nutzte José Luis Gaya die Unordnung in der deutschen Abwehr noch zum Ausgleich. So wurde es nichts mit einem Abend zum frisch Verlieben – und auch für das Team endete das lang ersehnte Wiedersehen mit einem emotionalen Tiefschlag. Am Sonntag geht es weiter in Basel gegen die Schweiz, ehe dann im Oktober unter anderem das Auswärtsspiel in der Ukraine ansteht.

Nations League Liveticker

Es war auffällig, wie die Spieler in den Tagen vor dem Spiel Lust verströmt hatten, wieder beisammen zu sein, ganz unabhängig vom Wettbewerb. Das konnte man als gutes Zeichen auf dem Weg bis zur EM betrachten, der noch mühsam werden und einige Längen bereithalten wird. Es gab zumindest wieder etwas anzupacken, auch für den Fanclub Nationalmannschaft. „In guten wie in schwierigen Zeiten – wir bleiben treu“, das war das Motto, das in der leeren Kurve großformatig in Szene gesetzt wurde.

Sein Personal hatte Löw schon am Vortag weitgehend offenbart. Ein wenig Überraschung durfte aber sein, so saßen Kai Havertz und Matthias Ginter nur auf der Bank. Die erste Elf legte stattdessen mit Julian Draxler als hängender Spitze und Emre Can rechts in der Dreierkette los. Mit Spannung wurden aber vor allem Leroy Sané und Niklas Süle erwartet, die beiden Bayern, die in der vergangenen Saison mit Kreuzbandrissen lange pausiert hatten. Während Süle Solides bot, blieb bei Sané noch reichlich Luft nach oben. Er konnte sich vorne kaum in Szene setzen, und wenn, dann fehlte ihm die Klarheit. Überhaupt hatten sich die Spanier auf das deutsche Tempo, verkörpert durch Sané und Werner, zunächst gut eingestellt, es brauchte andere Ideen, um Bewegung in ein verdichtetes Spiel zu bekommen.

Mehr zum Thema 1/

Zuständig dafür war Toni Kroos, in seinem 97. Länderspiel der Kapitän. Ein Zuspiel in die Schnittstelle im Zentrum fand Werner knapp im Abseits, ein Diagonalball in den Strafraum brachte Kehrer in eine gute Kopfballposition, doch de Gea parierte. Kroos mochte der Dreh- und Angelpunkt im deutschen Spiel gewesen sein, doch am meisten Spaß machte es, einem anderen alten Bekannten zuzusehen. Thiago Alcántara, neben Süle der zweite bayerische Champions-League-Sieger, war in der ersten Hälfte der ungebundene Freigeist im spanischen Spiel.

Die spanischen Chancen resultierten aber eher aus defensiven Wacklern der Deutschen. Can, im Zweikampf resolut, am Ball waghalsig, brachte nach einer knappen Viertelstunde seinen Torwart Kevin Trapp mit einem verunglückten Rückpass in Not. Rodrigo Moreno hatte ihn eigentlich schon überlaufen und war auf dem Weg zum 0:1, doch der hinterhereilende Trapp rettete noch im letzten Moment.

Der Frankfurter konnte sich vor der Pause noch weitere Male auszeichnen: als Sergio Busquets viel zu frei zum Schuss kam (23.), und später mit einer Fußabwehr bei einem Schuss von Busquets (45.). Die Mehrzahl der Chancen besaß das deutsche Team, wobei es sinnbildlich für den Mangel an Selbstverständlichkeit war, wie erst Werner und dann Sané zu wenig aus dem Raum machten, der sich ihnen bot – in einem Flow war hier noch niemand.

Nach der Pause brachte Luis Enrique den 17 Jahre alten Ansu Fati, in Erscheinung trat aber der deutsche Debütant. Robin Gosens war, wie vorher schon einige Male, mutig aufgerückt, als ihn ein weites Zuspiel von Gündogan erreichte. Gosens legte quer zu Werner, und der hatte diesmal die Ruhe, sich in Position zu bringen, die Lücke zu suchen – und punktgenau abzuschließen. Nach gut einer Stunde hätte Werner alles klar machen können, als die Deutschen endlich einmal den direkten, vertikalen Weg fanden, über Draxler, Sané und Werner, doch diesmal traf er nur das Außennetz. Es war zugleich Sanés letzte Aktion.

Die Mühen der Spanier um den Ausgleich blieben bedrohlich, Moreno (58.) und Thiago (70.) verfehlten das Ziel knapp, Trapp, diesmal gegen Fabian Ruiz (64.), war scheinbar nicht zu überwinden – und als Fati den Ball in der Nachspielzeit im Netz unterbrachte, war ein Offensivfoul vorausgegangen. Das sollte es doch gewesen sein, schienen die Deutschen zu denken – und schalteten ein bisschen zu früh ab.