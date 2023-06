0:2-Pleite gegen Kolumbien : Nichts funktioniert beim DFB-Team

Die nächste Niederlage: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unterliegt Kolumbien verdient 0:2 und verabschiedet sich in einem besorgniserregenden Zustand in die Sommerpause.

Joshua Kimmich hatte sich gerade erst die schwarz-rot-goldene Binde über den linken Oberarm gezogen. In der 79. Minute war der Münchner eingewechselt worden, und noch ehe er in irgendeiner Form aktiv am Spiel teilgenommen hatte, in dem die deutsche Fußballnationalmannschaft schon 0:1 gegen Kolumbien zurücklag, segelte eine Flanke von rechts in den Strafraum, an Kimmichs Kapitänsarm, von dort an den etwas abgespreizten rechten – was die Konsequenz war, wusste er in diesem Moment selbst: Elfmeter.

Weil Juan Cuadrado den in der schwül-hitzigen Atmosphäre der Schalker Arena ziemlich cool nutzte (82. Minute), lagen die Deutschen nach dem ersten Gegentreffer durch Luis Diaz (54.) nun ziemlich hoffnungslos zurück. Das änderte sich auch in der verbleibenden Spielzeit nicht, in der das kolumbianische Publikum zwischenzeitlich jeden Pass ihrer Mannschaft mit einem „olé“ feierte, so dass die Spieler und Bundestrainer Hansi Flick mit einem weiteren kräftigen Tiefschlag in die Sommerpause trotteten.

Man musste sagen: Das 0:2 ging am Ende eines ideenarmen und fehlerhaften Auftritts in Ordnung, der letzte Eindruck eines bescheidenen Länderspieljahres war nicht besser als viele vorher, drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen stehen in der Saisonbilanz. Im September geht es weiter, gegen Japan und Frankreich, dann, so hatte Flick es am Montag angekündigt, soll „alles ganz anders“ aussehen.

Kimmich auf der Bank

Aber jenseits der Frage, ob die jüngsten Ergebnisse nicht einfach das aktuelle Niveau des deutschen Fußballs spiegeln: Ob die gesammelten Erkenntnisse den Verlust an Vertrauen aufwiegen, den die drei Juni-Spiele mit sich brachten, darf der Bundestrainer in der Zwischenzeit für sich beantworten – sofern die Job-Garantie für ihn Bestand hat.

Am Montag war Flick auch gefragt worden, wer Kapitän sein würde, und als er sagte, es gehe nach den meisten Länderspielen, das sei ja Usus, landete man wie selbstverständlich bei Kimmich. Am Dienstagabend trug dann Ilkay Gündogan die Binde – was den simplen wie überraschenden Grund hatte, dass Kimmich auf der Bank saß.

Von seinem Vorhaben, die Juni-Länderspiele als ausgiebige Testreihe zu betrachten, rückte Flick auch im Angesicht der fortgesetzten Ergebnis- und Stimmungskrise nicht ab. Im Vergleich zum 0:1 in Polen nahm er fünf Änderungen vor: Anstelle von Kehrer, Henrichs, Hofmann und Wirtz begannen Wolf, Gosens, Goretzka und Sané. Flick blieb bei der Dreierkette, in deren Zentrum Can stand.

Die Stimmung in der doch sehr gut gefüllten Schalker Arena war prächtig, was auch an der starken kolumbianischen Fraktion lag. Nach einer Viertelstunde hatte sich das deutsche Team mit einem zumindest engagierten Beginn einen kleinen Bonus erspielt. Nicht, dass es Torgefahr gegeben hätte, aber zumindest so etwas wie Stabilität, nicht selbstverständlich in diesen Wochen.

Insgesamt zu wenig

Dafür sollten unter anderen Goretzka und Musiala sorgen, die sich die defensive Schaltzentrale teilten, Musiala gehört durchaus zu den Spielern, in denen Flick potentielle „Sechser“ sieht, außerdem aber war der Münchner auch auf dem Weg nach vorne derjenige, der das Publikum mitunter zum Raunen brachte, auch wenn es bei der Andeutung blieb.

Er und Gündogan weiter vorn, im linken offensiven Halbraum, waren diejenigen, auf deren Ideen es ankam, wirklich auf Touren kam das deutsche Spiel mit Ball aber nicht – was auch damit zu tun hatte, dass Flick offenbar das Risiko dosieren und erstmal eine unangenehme Überrumpelung vermeiden wollte. Eine ganze Weile sah das uninspiriert, aber einigermaßen solide aus, wenngleich sich schon andeutete, dass bei Flanken Gefahr im Verzug war.

Wie aus dem Nichts drohte nach einer knappen halben Stunde akut ein Rückstand. Rüdiger hatte einen schwachen Pass gespielt, nicht seinen ersten, Can kam herangestürmt, um auszubügeln, rauschte aber am Ball vorbei, zwei Kolumbianer, Borré und Luis Diaz, bestürmten das deutsche Tor, und einer rasiermesserscharfen Grätsche von Thiaw war es zu verdanken, dass nichts passierte. Kurz darauf war Gefahr in Verzug, als Mina aus der Distanz ter Stegen zu einer Parade zwang.

In dieser Phase geriet das deutsche Team erheblich ins Wanken, fand aber bis zur Pause wieder einigermaßen zu sich. Eine Kombination über Havertz brachte Musiala noch einmal eine gute Chance – es war, nach 44 Minuten, die erste richtige. Dass das insgesamt zu wenig war, gab das Publikum dem Team in Form von ein paar Pfiffen mit in die Halbzeit. Danach änderte Flick erstmal wenig, Henrichs kam für Wolf, aber auch am Spiel insgesamt änderte sich nicht viel. Ein Ballverlust Cans gegen Borré leitete das 0:1 ein, bei der Flanke von Cuadrado lief Luis Diaz sich im Rücken von Thiaw frei und köpfte ein.

Flick sah sich das noch eine Weile an, dann stellte er auf 4-2-3-1 um, seine Mannschaft attackierte nun früher, aber nicht wirkungsvoll. In der 66. Minute legte der Bundestrainer einen weiteren Regler um: Füllkrug kam für Can, Musiala rückte nach vorn, Gündogan zurück an die Seite von Goretzka.

Es ging nun allgemein heiß her, Füllkrug räumte einen Kolumbianer ab, Henrichs ebenfalls. Doch aus den Signalen entstand nichts Konstruktives. Für die letzte knappe Viertelstunde schickte Flick noch Kimmich und Brandt für Gündogan und Havertz aufs Feld – doch auch das ging an diesem Abend nach hinten los.