Hotel-Probleme bei Fußball-WM : Qatar plant „echtes Camping“ für Fans in der Wüste

Wer dieser Tage auf den Wetterbericht von Doha schaut, erkennt einmal mehr, wie absurd die Entscheidung, eine Fußball-Weltmeisterschaft nach Qatar zu vergeben, schon allein aufgrund der klimatischen Bedingungen war. In diesen Juni-Tagen, in denen in der Regel eine Endrunde so richtig losgeht, zeigt das Thermometer in der Hauptstadt konstant mehr als 40 Grad an, in der Spitze waren es gar 48 Grad. Und selbst in den Nächten werden 30 Grad selten unterschritten. Dazu fegt ab und an der Wind den Wüstensand kräftig durchs Land.

So dämmerte Jahre nach der Vergabe nach sorgenvollen Einwänden auch dem Weltverband FIFA, dass es womöglich keine kluge Idee wäre, die besten Fußballspieler der Welt unter diesen extremen Bedingungen um den goldenen Pokal spielen zu lassen. Kurzerhand wurde das Turnier verschoben. Nun soll es am 21. November losgehen, das Endspiel ist für den 18. Dezember angesetzt – Nationalfeiertag in Qatar. So leicht wie das terminliche Problem lässt sich aber nicht alles lösen.