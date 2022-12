Portugal-Profi Bruno Fernandes : Der Mann in Ronaldos Schatten

In der Wahrnehmung vieler Fans, die in den Stadien in Qatar zuschauen, bestehen die Mannschaften mit den großen Namen vor allem aus einem Mann mit einem großen Namen. Bei Brasilien jubeln sie, wenn Neymar alle austrickst. Bei Frankreich staunen sie, wenn Kylian Mbappé allen davonläuft. Bei Argentinien werfen sie ehrfürchtig die Arme nach vorne, wenn Lionel Messi alle ausdribbelt. Und bei Portugal schauen sie gebannt, wenn Cristiano Ronaldo allenthalben breitbeinig zum Freistoß antritt.

In der Wahrnehmung vieler Experten, die gar nicht alle in den Stadien in Qatar zuschauen, bestehen diese Mannschaften mit den großen Namen noch aus einigen anderen Männern – nicht alleine, um den Spielregeln zu entsprechen. Bei Brasilien hält Casemiro das Team zusammen, damit Neymar sich von seiner Verletzung erholen und die Ballartisten glänzen können. Bei Frankreich macht Olivier Giroud Tore in Rekordzahl, wenn sich Mbappé festgelaufen hat. Bei Argentinien räumt Enzo Fernández auf, wenn Messi den Ball verloren hat. Und bei Portugal? Wer hilft, wenn Ronaldos Schuss nach der Cowboy-Show nicht sitzt?

Eine Spur führt zu Bruno Miguel Borges Fernandes. Seine WM-Bilanz liest sich so monoton wie monumental: zwei Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen. Dass er nicht drei Spiele für Portugal mitmachen durfte, liegt an einer anderen Zahl: eine Gelbe Karte. Nach einer zweiten wäre er für das Achtelfinale gegen die Schweiz an diesem Dienstag (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) gesperrt gewesen. Das Risiko wollte Portugals Nationaltrainer Fernando Santos im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea nicht eingehen. So sagt nicht nur die Tor- und Vorlagenbilanz einiges über die Wichtigkeit von Fernandes aus, sondern auch diese Maßnahme seines Trainers.

Ronaldos WM-Statistik 2022 liest sich im Vergleich bescheiden: ein Tor, keine Vorlage. Ginge es nach ihm, wären es zwei Tore. Im Duell mit Uruguay flankte Fernandes, Ronaldo flog, der Ball ins Tor. Doch hatte Ronaldo ihn wirklich berührt? Dem uneitleren Fernandes war es egal, dem eitleren Ronaldo nicht. Der Weltverband bemühte die Sensortechnik, die für die halbautomatische Abseitserkennung in jedem Ball enthalten ist. Das Ergebnis: keine Berührung von Ronaldo, Tor für Fernandes.

Der nahm die Debatte gelassen. „Wir wissen, dass Ronaldo ein Stürmer und auf Tore aus ist“, sagte er. Wer sollte es in der Tat besser wissen als Fernandes, der nicht nur in der Nationalmannschaft mit dem Egoshooter spielt, sondern bis zu Ronaldos Vertragsauflösung vor Kurzem auch bei Manchester United gespielt hat.

Dort kam der heute Achtundzwanzigjährige groß heraus. Vorher ging Fernandes einen ungewöhnlichen Karriereweg. Mit 18 Jahren wechselte er aus der Jugend von Boavista Porto nach Italien. Über Novara Calcio, Udinese Calcio und Sampdoria Genua kehrte er in die Heimat zurück – zu Sporting Lissabon, dem Verein, aus dem auch Ronaldo stammt.

Im Januar 2020 wechselte er nach Manchester. Die folgende Corona-Saison war seine stärkste. Fernandes wurde zum Kopf der Mannschaft, ehe Vereinslegende Ronaldo im August 2021 zurückkehrte. Der Altmeister drängte sich in Fernandes’ Revier. Dessen Leistung litt. Für Portugal funktioniert das Zusammenspiel besser, was nicht zuletzt an Bernardo Silva liegt, der ihn im Mittelfeld unterstützt, ehe der Ball vorne bei Ronaldo ankommen soll. Fernandes’ Stärken werden bei dieser WM tatsächlich eher bei Vorlagen als Toren sichtbar. Die fielen nach der Flanke, die Ronaldo nicht berührte, und einem Elfmeter. Die Assists gegen Ghana indes bewiesen, wie geschickt er seine Mitspieler einsetzen kann.

Nicht nur dafür wird er geschätzt. Fernandes ist ein Typ, der kein Problem hat, in der zweiten Reihe zu stehen. Die Aufgeregtheiten um Ronaldo moderiert er souverän. Kurz vor der WM, der Star hatte Manchester United in einem Interview gerade heftig kritisiert, ging ein Video viral, das zeigte, wie Fernandes Ronaldo distanziert begrüßte.

Die Spekulation um ein unterkühltes Verhältnis wurde heiß diskutiert. Alles nur Spaß, sagte Fernandes lächelnd: „Ich habe mit niemandem ein Problem.“ Man möchte es diesem ausgleichenden Charakter sofort glauben. Die Wertschätzung bestätigt Mittelfeldspieler William Carvalho: „Bruno kann der Gruppe mit seiner Art und seiner Persönlichkeit helfen.“

Bei der WM 2018 fehlte Fernandes im dritten Gruppenspiel gegen Iran, Portugal flog ohne ihn im Achtelfinale gegen Uruguay aus dem Turnier. Bei der EM im vergangenen Jahr fehlte er in der Startelf im dritten Gruppenspiel gegen Frankreich, Portugal scheiterte im Achtelfinale an Belgien.

Dass Bruno Fernandes nach dem Fehlen im dritten Spiel gegen Südkorea nun gegen die Schweiz nicht von Beginn an spielt, dürfte ausgeschlossen sein. Womöglich jubeln die Fans in Qatar bald sogar nicht nur dem größten Namen Portugals zu.