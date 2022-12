WM-Schiedsrichterin Frappart : Der heimliche Star im „Team Love“

Offenbar ahnte Stéphanie Frappart schon vor einigen Wochen, dass der Moment kommen würde, in dem sie für mindestens 90 Minuten als erste Schiedsrichterin zu einer Hauptfigur auf der Bühne des globalen Fußballs werden würde. An diesem Donnerstag wird die 38 Jahre alte Französin um 20 Uhr (im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) die Partie zwischen Deutschland und Costa Rica anpfeifen und damit die erste Frau sein, die ein WM-Spiel leitet.

Angst mache ihr diese Vorstellung aber nicht, erzählte sie kurz vor WM-Beginn, obgleich ihr schon bewusst ist, dass die Spiele in Qatar mehr als „einfach nur Fußball“ seien. „Es ist der wichtigste Wettbewerb der Welt“, sagte sie in einem Gespräch mit dem englischen Sportportal „The Athletic“, aber sie kenne sich aus mit dieser Sorte Extremsituation: „Ich war die erste Schiedsrichterin in Frankreich, die erste in Europa, jedes Mal die erste. Ich weiß damit umzugehen.“ In Qatar musste sie nun fast zwei Wochen lang warten und sich mit Einsätzen als Vierte Offizielle begnügen, erste Kritiker erkundigten sich schon, was denn nun sei mit den Schiedsrichterinnen. Aber jetzt ist es so weit.

Frappart ist eine von insgesamt sechs Frauen im sogenannten „Team One“, dem insgesamt 129 Unparteiische angehören, und spätestens jetzt so etwas wieder heimliche Star der Gruppe. Eine Kandidatin für die Leitung einer der ganz großen Partien, ein Halbfinale oder ein Finale ist sie zwar eher nicht, dafür wird sie mit ihrem Auftritt am Donnerstagabend nach 92 Jahren WM-Geschichte ohne Frauen auf dem Rasen die Protagonistin einer kleinen Revolution werden.

Wobei Frappart eigentlich findet, dass grundsätzlich viel zu viel Wirbel um Frauen in der Schiedsrichterrolle veranstaltet wird. „Die Spiele der Männer und Frauen sind genau gleich“, sagte sie. „Der Frauenfußball wird immer schneller. Nur die taktische Herangehensweise ist anders. Aber genauso gibt es auch unterschiedliche Spielstile zwischen Europa, Afrika oder Südamerika.“

Auch Pierluigi Collina, der Schiedsrichterchef der FIFA, versucht die Frage nach dem Geschlecht in seinem Ressort eher klein zu halten. Die erstmalige Berufung von Frauen ins „Team One“ sei „der Beweis dafür, dass die Qualität und nicht das Geschlecht“ ausschlaggebend sei, hatte er zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel gesagt. „Sie verdienen es, dabei zu sein, weil sie konstant sehr gute Leistungen erbringen.“ Frappart hat dabei allerdings die vielseitigsten Erfahrungen gesammelt, sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball. Daher ist sie als Reisende zwischen verschiedenen Welten genau die Richtige für diese Premiere.

Bei den Frauen hat sie längst einige der größten Spiele überhaupt geleitet, darunter das WM-Finale von 2019. Seit 2014 ist sie auch im professionellen Männerfußball aktiv und kletterte immer weiter nach oben auf der Karriereleiter. Sie pfiff über 50 Spiele auf hohem europäischen Männerniveau in der Ligue 1, sie war zweimal in der Champions League und in sechs Europa-League-Partien im Einsatz. Auch das Super-Cup-Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool im Jahr 2019 leitete sie, und im Mai pfiff sie das französische Pokalfinale zwischen dem OGC Nizza und dem FC Nantes.

Pierre Bouby, ein ehemaliger Mittelfeldspieler des Zweitligavereins US Orléans, sagte 2019 über Frappart: „Sie ist die beste Schiedsrichterin in der Ligue 2. Ihre Stimme ist leise, aber sie hat Charisma und Persönlichkeit. Sie ist diplomatisch, und man kann mit ihr reden. Sie versucht nicht, sich in den Mittelpunkt zu stellen.“

Ihre Liebe zum Fußball entdeckte Frappart als Kind, während sie bei den Amateurspielen ihres Vaters zusah. „Samstags spielte ich selbst, sonntags pfiff ich Spiele, seit ich 13 war“, sagte sie, „aber als ich anfing, Sport zu studieren, war das irgendwann zu viel Sport.“ Also konzentrierte sie sich auf die Arbeit mit der Pfeife.

Es war wohl eine logische Konsequenz, dass die im Département Val-d’Oise etwas nördlich von Paris aufgewachsene Frappart nun dieses Spiel zugeteilt bekam. Denn nach allem, was über Collina, den Schiedsrichterchef der FIFA, bekannt ist, stecken gründliche Abwägungen hinter der Nominierung der Französin für das Duell der Deutschen gegen Costa Rica.

Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel war der Italiener vor dem Hintergrund der kritischen Berichte über Frauenrechte in einigen arabischen Ländern gefragt worden, ob es denkbar sei, dass eine Frau ein Spiel eines arabischen Teams leite, seine Antwort war eindeutig: „Wie alles Neue ist es spannend. Aber für uns sind das einfach Offizielle. Diese Frauen sind hier, weil sie Spiel­offizielle sind, und jede Frau kommt für jedes Spiel infrage.“

Vermutlich ist es ein guter Einstieg für Frappart, sich erst mal mit Leuten wie Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Serge Gnabry auseinandersetzen zu müssen. Die haben schon unter der ehemaligen deutschen Spitzenschiedsrichterin Bibiana Steinhaus gespielt, und auch ein mit Emotionen überkochendes Stadion ist nicht zu erwarten, weil weder die Costa Ricaner noch die Deutschen große Fangemeinden mit an den Persischen Golf gebracht haben.