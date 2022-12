Aktualisiert am

Assad in der Mixed Zone

WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Assad in der Mixed Zone

Als Arabien-Korrespondent klingt der Auftrag von der WM in Qatar zu berichten nach Erholung. Bis man die Mixed Zone betritt. Dort geht es zu wie in Damaskus.

Man ist als Korrespondent in der arabischen Welt ja Kummer gewohnt. Abgesehen von den vielen Konflikten muss man sich, zum Beispiel, mit korrupten Funktionären herumschlagen, die undurchsichtige Entscheidungen fällen und alles nur Erdenkliche tun, dass ihnen das keiner beweisen kann.

Da will man doch lieber über die FIFA-Weltmeisterschaft berichten, denkt man sich, und macht sich voller Vorfreude auf einen einfachen Einsatz im beschaulichen Qatar auf die Reise. Nur um festzustellen, dass das Grauen auch im Fußballstadion nicht schläft. Es hat hier nur einen anderen Namen: Mixed Zone.

Ein Raum, in dem Spieler und Journalisten in entspannter Atmosphäre plaudern? Könnte man sich bei dem Namen und als Laie der Fußballberichterstattung ja vorstellen. Wie man sich irren kann! Das fängt schon beim Weg dorthin an. Immer wieder Checkpoints, anhalten, Ausweis vorzeigen, weiter.

Gut, die Leute, die hier kontrollieren, sind meistens freundlicher als, sagen wir, Milizionäre im Irak. Aber sie sind auch unerbittlicher. Keine Chance, einen Kommandeur anzurufen, der mal dafür sorgt, dass eine Ausnahme gemacht wird und man mit einer Nummer „X“ auf dem Pressepass in den Bereich darf, für den man Nummer „Y“ braucht.

Trotz der mangelnden Geschmeidigkeit des FIFA-Medienregimes hält sich für einen Korrespondenten in der arabischen Welt der Kulturschock zum Glück in Grenzen. Elendig lange wartet man auch, wenn in Damaskus der stellvertretende Außenminister auftritt.

Und wenn er dann kommt, dann stürzen sich alle auf ihn – wohl wissend, dass er in der Regel nichtssagende Allgemeinplätze von sich gibt. Und auch in Damaskus gibt es Leute, die den ganzen Quatsch auch noch mit todernster Miene notieren müssen. Die Kollegen vom Sport, die das ständig ertragen müssen, sagen allen Ernstes, das sei ganz oft so. Das kann man denen doch auf die Dauer nicht zumuten!

