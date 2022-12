Traumpaarung im WM-Finale : Mehr geht nicht

Maradona und Messi, Zidane und Mbappé: In den vergangenen Jahrzehnten haben Argentinien und Frankreich dem Fußball mehr geschenkt als alle anderen. Das große Finale ist angerichtet.

Wiedersehen in Doha: Lionel Messi und Kylian Mbappé bei der WM 2018 in Russland im Achtelfinale. Damals gewannen die Franzosen 4:3. Bild: dpa

Zwischen dem WM-Triumph von Diego Maradona in der glühenden Hitze von Mexiko-Stadt und dem Finale in Lusail mit Lionel Messi und Kylian Mbappé liegen 36 Jahre, zehn Weltmeisterschaften und insgesamt zwölf Spiele der beiden aktuellen Finalisten in Qatar.

Mit Blick sowohl auf die Historie als auch die jüngste Performance lässt sich vor dem Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich zur Freude aller Fußballfans feststellen: Es ist das größte aller möglichen Endspiele, die Krönung von so ziemlich allem, was Fußball in der Weltspitze seit vielen Jahren ausmacht.