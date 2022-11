Menschenrechte bei der WM : Warum Frankreichs Kapitän keine Regenbogen-Binde tragen will

Frankreichs Nationalmannschaftskapitän Hugo Lloris hatte kaum seinen Verzicht auf das Tragen einer Anti-Diskriminierungsbinde bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar verkündet, da bekam der Torhüter des Titelverteidigers politischen Rückenwind von allerhöchster Stelle. „Ich glaube, wir sollten den Sport nicht politisieren“, sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron vor Journalisten in Bangkok. Zur Menschenrechtssituation in dem Emirat am Persischen Golf wollte sich das Staatsoberhaupt ebenso wenig äußern wie zur Behandlung ausländischer Arbeitskräfte: „Diese Fragen hätte man bei der WM-Vergabe stellen müssen.“

Zwölf Jahre nach dem Zuschlag für den kleinen Wüstenstaat hatten sich die Spielführer von acht europäischen WM-Teilnehmern eigentlich darauf geeinigt, wenigstens mit einer speziellen Kapitänsbinde ein Zeichen für die Menschenrechte zu setzen. Doch selbst dies ist Lloris, 2018 in Russland mit „Les Bleus“ Weltmeister geworden, plötzlich zu provokant. „Wenn wir ausländische Besucher in Frankreich willkommen heißen, möchten wir oft, dass sie unsere Regeln und unsere Kultur respektieren. Das werde ich auch in Qatar tun“, sagte der 35-Jährige im Interview der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Manuel Neuer ist anderer Meinung

Sein Torhüter-Kollege und DFB-Kapitän Manuel Neuer vertritt eine ganz andere Auffassung: „Die Liebe zum Fußball verbindet uns alle. Egal, wo wir herkommen, wie wir aussehen und wen wir lieben. Fußball ist für alle da. Und der Fußball muss für alle da sein, die sich diskriminiert und ausgeschlossen fühlen, überall auf der Welt.“ Die Binde mit dem Herz in bunten Farben und der Aufschrift „One Love“ ist ohnehin bereits ein Kompromiss, um mit dem Tragen einer Armbinde in Regenbogenfarben die Situation in Qatar nicht noch weiter anzuheizen.

Der Weltverband FIFA reagierte bereits und untersagte dem dänischen Team, weiterhin den Slogan „Menschenrechte für alle“ auf der Trainingskleidung zu tragen. Dabei wurde darauf verwiesen, dass politische Botschaften nicht gestattet seien. Die Gretchenfrage also lautet: Ist „One Love“ eine politische Botschaft oder nicht?

Aber selbst wenn es ein FIFA-Plazet geben sollte, für Thomas Hitzlsperger ist diese selbst gebastelte Eigenkreation ein zu schwaches Symbol: „Beim Regenbogen weiß man, was es bedeutet. Nun aber kommt man mit einer Binde raus, die viel meint, aber nichts sagt“, sagte der offen homosexuell lebende frühere Nationalspieler im SWR. Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verteidigte indes die „One-Love“-Binde: „Das ist ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Toleranz – nicht nur für LGBTQ, sondern für Frauenrechte, Meinungsfreiheit und Arbeitnehmerrechte“, sagte er im ZDF.

Der Rückzieher Frankreichs ist aber wohl auch wirtschaftlichen Interessen geschuldet. So gibt es enge Verflechtungen zwischen Qatar und dem französischen Energiekonzern Total. Schätzungen zufolge besitzt der Golfstaat in Frankreich Vermögenswerte von mehr als 25 Milliarden Euro. Die Tageszeitung „Le Monde“ berichtete darüber hinaus, dass man auf der Arabischen Halbinsel mit der Wertschätzung der WM-Endrunde in Frankreich alles andere als einverstanden sei. Hintergrund: In mehreren Großstädten wie Paris, Bordeaux und Straßburg sind keine offiziellen Public-Viewing-Veranstaltungen geplant.