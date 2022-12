Qatar und der Fußball : Macht ist größer als Erfolg

Mitten im Zentrum von Doha im schicken Stadtviertel Msheireb Downtown haben die WM-Gastgeber in einer autofreien Straße eine große Kunststoffwand aufgestellt, auf der sie ihren Stolz präsentieren.

Eingehüllt von ihren jeweiligen Landesflaggen, werden hier jene elf Fußballspieler ausgestellt, die so etwas wie die heimliche Nationalmannschaft Qatars sind: Navas – Mendez, Hakimi, Marquinhos – Soler, Sarabia, Vitinha, Pereira, Messi – Mbappé, Neymar.

Ein Costa Ricaner, ein Marokkaner, zwei Brasilianer, drei Portugiesen, ein Franzose, zwei Spanier und ein Argentinier. Elf WM-Teilnehmer, die für den französischen Klub Paris St. Germain spielen, gekauft mit dem Geld aus Qatar, das dort in scheinbar unbegrenzten Mengen zur Verfügung steht.

Wer fehlt, ist Ronaldo, der einen neuen Arbeitgeber sucht, mancher Qatar-Freund mag enttäuscht sein, dass Nasser al-Khelaifi, der qatarische Chef von PSG, nicht auch hier zugreift. „Ich bewundere ihn. Er ist eine Legende, einer der besten Fußballer in der Geschichte überhaupt. Aber für uns ist das schwierig mit den drei Spielern, die wir haben (Messi, Neymar und Kylian Mbappé)“, sagt al-Khelaifi. Auch ohne Ronaldo wäre dieses Nationalteam des Emirats Favorit, wenn es im WM-Finale antreten würde – egal gegen wen.

Vor der imposanten Bilderwand staunen Kinder, Leute schießen Selfies, es kann einem aber auch unheimlich werden beim Anblick der Fußballer, die wie die Trophäensammlung eines Großwildjägers erscheinen. Mit den kostbarsten Stücken im Zentrum: Messi, Neymar, Mbappé.

Wenngleich Neymar am Freitagabend mit Brasilien ausschied, ist die Chance groß, dass am Ende des Turniers auch ein Weltmeister dabei ist, aber – und das ist nach drei Wochen Doha endgültig klar: Erfolg ist zweitrangig.

Tatsächlich passt die Analogie zum Großwildjäger gut. Ein Tier mit einer überlegenen Waffe zu erlegen ist eine ähnlich leichte Herausforderung, wie mit unbegrenzt verfügbaren Mitteln jeden Fußballer der Welt unter Vertrag zu nehmen, den man gerne haben möchte.

Protzen statt Wettbewerb

In dieser Nische, die von Paris St. Germain besetzt wird, geht es nicht um Wettbewerb, sondern darum zu demonstrieren, was alles möglich ist. Die Herrscher über das Emirat haben riesige und wunderschöne Stadien gebaut, über die selbst kritische Besucher anerkennend staunen können. Und sie besitzen über PSG die größten Stars. Die Botschaft lautet: Qatar kann alles. Sogar Hakimi ist dabei, der Held Marokkos, dessen Team einen einenden Impuls an die gesamte arabische Welt sendet.

Dass PSG immer noch darauf wartet, endlich die Champions League zu gewinnen? Macht gar nichts. Klar wäre der Henkelpott ganz nett, doch die Botschaft, die von der qatarischen Selbstherrlichkeit ausgeht, ist ernüchternd: Wenn ihr schon eine Fußballwelt geschaffen habt, in der mit Geld alles möglich wird, dann nutzen wir das mit Vergnügen.

Es geht um eine Demonstration der Macht, das ist ziemlich ernüchternd. Es ist viel über Korruption, Menschenrechte und ausgebeutete Arbeiter gesprochen worden, aber längst leidet die Idee des Wettbewerbs unter der Haltung, mit der das Spiel von den Herrschern Qatars betrachtet wird.

Dennoch gehört mit al-Khelaifi ein führender Vertreter dieser Denkrichtung zu den mächtigsten Funktionären der UEFA und ist der Chef der mächtigen Klubvereinigung ECA. Noch mehr als über Messi, Neymar, Mbappé und die tollen Stadien kann man daher staunen, dass die Europäer das mit sich machen lassen.