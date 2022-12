Argentiniens WM-Triumph : Ein Meisterwerk der Fußballstatik

Es war keine fußballphiloso­phische Erkenntnis, aber doch eine Wahrheit, die wie gemacht schien für diesen Abend. Ausgesprochen wurde sie von Didier Des­champs, der bei allen Glückwünschen an den neuen Champion der eigenen Chance hinterhertrauerte. „Im Fußball“, sagte er, „kann sich mit einem Wimpernschlag alles ändern.“

Christian Kamp Sportredakteur.

Es war ein bisschen mehr als ein Wimpernschlag, in denen sich am Sonntagabend alles zu ändern schien, aber auch nicht mehr als ein paar Sekunden. Jene, in denen Lionel Messi den Ball an Kingsley Coman verlor, kurz darauf Marcus Thuram quer auf Kylian Mbappé legte und der ein Tor schoss, das vermutlich das alles definierende dieser Weltmeisterschaft gewesen wäre – wenn die Dinge nach dieser 82. Minute so gelaufen wären, wie sie nun eigentlich laufen mussten.