WM-Star Kylian Mbappé : „Ich kenne keine Grenzen“

Messi? Ronaldo? Kylian Mbappé! Der Franzose ist ein Phänomen und auf dem Weg zum neuen Fußball-Superstar. Bei der WM in Qatar kann er nun Geschichte schreiben. Was steckt hinter seinem Erfolg?

Traditionell dienen bei Weltmeisterschaften die mit Menschen gefüllten Stadien als Projektionsfläche für Träume, genau wie die Spieler, die Unvergessliches tun. Auch in Qatar funktioniert dieser alte Mechanismus noch, aber er wurde gewissermaßen topographisch erweitert. Die Wünsche und Hoffnungen werden in Doha auf die von illuminierten Fassaden eingehüllten Hochhäuser projiziert, auf denen dutzendfach Spieler und andere WM-Motive erstrahlen.

Fußball-WM 2022 Liveticker

So erscheinen am vergangenen Dienstag Kylian Mbappé und Pelé auf den Flächen der „Twin Towers al Jaber“, jeder als Turm in der Skyline, wechselnd in Jubelpose, in Aktion mit Ball. Um eine Linie durch die WM-Geschichte zu ziehen.