Foto von Annie Leibovitz : Schach-Duell zwischen Messi und Ronaldo

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sitzen sich gegenüber. Die Blicke gehen nach unten, auf Schachfiguren auf einem Koffer. Die beiden verharren in Denkerpose. Die Haare sitzen. Sie tragen Pullover beziehungsweise Rollkragen und Jeans. Und das alles kurz vor dem WM-Start für Messi (35 Jahre) mit Argentinien und Ronaldo (37) mit Portugal.

„Ikonisch. Die beiden Fußball-Referenzgrößen der letzten Jahre zeigen sich vereint“, schrieb die argentinische Sportzeitung „Olé“ am Samstag prompt. Binnen drei Stunden bekam Ronaldo via Instagram über 15,5 Millionen „Gefällt mir“-Klicks, Messi kam auf fast 13 Millionen. „Siegen ist eine Sache des Geistes“, schrieben beide zu dem Foto. Es ist eine Aufnahme der amerikanischen Starfotografin Annie Leibovitz für ein französisches Luxuswarenunternehmen. Als Brett dient der Trophäenkoffer für die WM in Qatar, die an diesem Sonntag beginnt.

In den Sozialen Medien befeuerte die Kampagne zugleich überdies die ewige Debatte, welcher der beiden der größte Spieler seiner Generation ist. Und auch die Schach-Analysten ließen sich nicht lange bitten: Ihre Tendenz: Es liefe bei dem Duell wohl auf ein Remis hinaus.