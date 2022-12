Aktualisiert am

WM-Finale in Qatar

WM-Finale in Qatar :

WM-Finale in Qatar : Schiedsrichter Marciniak hatte alles im Griff

Ohne große Hilfe aus dem Videokeller leitet der Pole Szymon Marciniak ein faszinierendes Endspiel. In allen strittigen Situationen liegt er richtig. Das dürfte auch daran liegen, dass er selbst ein guter Fußballer war.

Immerhin eine Medaille erhielt der Schiedsrichter Szymon Marciniak nach diesem faszinierenden WM-Endspiel, zu dem auch der Spielleiter viel beigetragen hatte. Eigentlich hätte der 41 Jahre alte Pole für seine beispielgebende Leistung aber mindestens eine goldene Pfeife verdient gehabt.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Marciniak kommunizierte stark, verzichtete auf jede Form der Selbstdarstellung und behielt alles im Griff, ohne viele Gelbe Karten zeigen zu müssen. Am faszinierendsten war aber seine Brillanz in einem Bereich, in dem viele Kollegen zunehmend orientierungslos wirken: Ganz ohne Hilfe aus einem Videokeller hat Marciniak alle wichtigen Szenen selber richtig gesehen.

Eine kleine Sensation

Dabei war die Bewertung einiger Situationen extrem anspruchsvoll. Das Foul vor dem Elfmeter für Argentinien zum Beispiel, als Dembélé Di María zu Fall brachte. Oder die Schwalbe von Thuram im Strafraum, die Marciniak genauso sicher und schnell erkannte wie das Elfmeterfoul von Otamendi an Kolo Muani und das Handspiel von Montiel vor dem Strafstoß zum 3:3.

Das war eine kleine Sensation, denn genau diese Entschlossenheit in der Entscheidungsfindung ist seit der Einführung des VAR verkümmert. Und wahrscheinlich gibt es einen Grund für diese Fähigkeit: Marciniak war selbst ein guter Fußballer. In der A-Jugend spielte er im Nachwuchs des Erstligaklubs Wisla Plock um die polnische Meisterschaft mit, später war er dort in der dritten Liga im Einsatz.

Mehr zum Thema 1/

Für jene Kritiker, die seit Langem fordern, dass die Schiedsrichter mehr selbst spielen müssen, um ihr Gespür für Bewegungen zu verfeinern, lieferte dieses Finale beste Argumente.