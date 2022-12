Lionel Messi im WM-Finale : Spiel’s noch einmal, Leo

Es war im Juni 2016, als ein junger Argentinier eine Nachricht an ein argentinisches Idol schrieb. Diese Nachricht ist nun, während dieser Weltmeisterschaft, wieder hervorgeholt worden, und das Besondere ist: Man meint darin eine Wahrheit zu erkennen, die geradezu unerhört ist aus der Feder eines Fünfzehnjährigen, der Enzo Fernández damals war – jener Enzo Fernández, der in Qatar mit seinem Treffer gegen Mexiko zum zweitjüngsten WM-Torschützen Argentiniens wurde.

Weswegen diese Nachricht hier in Gänze zitiert sein soll. Enzo Fernández schrieb also, an jenem 27. Juni 2016, dem Tag, nachdem Lionel Messi nach der Finalniederlage bei der Copa América aus der Nationalmannschaft Argentiniens zurückgetreten war, folgendes an sein Idol, den jüngsten argentinischen WM-Torschützen:

„Wie wollen wir versuchen dich umzustimmen, wenn wir nicht einmal verstehen, dass du ein Mensch bist, eine Person von unvergleichlichem Talent, der beste Spieler des Planeten, aber eben ein Mensch? Wie wollen wir versuchen, dich umzustimmen, ohne uns nur eine Sekunde zu hinterfragen und zu erkennen, dass du nicht der Verantwortliche bist für die Wut, die uns verlieren lässt, sondern dass es die eigene Frustration ist.

„Danke und verzeih uns“

Wir werden in den Spiegel schauen und uns fragen müssen, ob wir nur ein Prozent dessen von uns verlangen, was wir diesem Typen abverlangen, den wir nicht einmal richtig kennen.

Wie wollen wir versuchen dich umzustimmen, wenn man dir auf der ganzen Welt schmeichelt und du dich nun in den Ferien an den Strand legen könntest, statt hier unsere Farben zu repräsentieren, nur damit wir uns überzeugen können ob du genügend rennst oder ob du die Hymne singst.

Mach, was du für richtig hältst, Lionel, aber bitte denk darüber nach zu bleiben. Aber bitte bleibe, um Spaß zu haben, das ist das, was dir die Leute genommen haben. In einer Welt, in der ein bis ans Lächerliche anmutender Druck herrscht, hat man dir das Schönste genommen, was dieses Spiel auslöst. Die Freude.

Schon als Kind träumtest du sicher davon, dein Land zu repräsentieren und dabei Spaß zu haben. Dich für uns spielen zu sehen, in Himmelblau und Weiß, löst in uns den größten Stolz dieser Welt aus. Spiele, um Spaß zu haben, denn wenn du Spaß hast, kannst du dir nicht mal im Entferntesten vorstellen, welchen Spaß wir haben. Danke und verzeih uns.“

Kein Übermensch

Diese Zeilen bringen auf geradezu rührende Weise auf den Punkt, warum die Geschichte von Lionel Messi eine so große Geschichte ist. Größer als alle, die sämtliche Weltmeisterschaften seit 1986 hervorgebracht haben, eine, die zu den ganz großen des Sports überhaupt gehört, wenn Messi an diesem Sonntag mit Argentinien im Finale gegen Frankreich Weltmeister wird. Und die, auch wenn das im ersten Moment paradox klingt, nur deshalb gut ausgehen kann, weil nicht mehr so wichtig ist, wie sie ausgeht.

Es ist keine Heiligengeschichte, Messi ist kein Übermensch. Es ist die eines Überfußballers, der Zeit seiner Karriere Objekt einer geradezu übermenschlichen Projektion war, ein Leben unter ständiger Beobachtung und in dem Gefühl, dass die ganze Welt immer, in wirklich jedem Augenblick etwas Besonderes erwartet. Und darüber, wie es möglich ist, bei alledem nicht nur nicht verrückt zu werden, sondern auch noch Momente zu schaffen wie bei dieser Weltmeisterschaft.