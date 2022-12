Mehr Spiele, mehr Geld : WM des Gigantismus

2026 wird die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Mit 48 Teams statt 32, so der Plan, wachsen die Chancen, deutlich höhere Einnahmen zu erreichen. Die drei Ausrichter fragen sich: Sind wir gut genug?

Es ist kein gutes Gefühl, bei der Bewerbung um ein prestigeträchtiges Sportereignis ausgebootet zu werden. Und dann noch gegen einen Konkurrenten, der das Abstimmungsgremium hinter den Kulissen mit suspekten Mitteln beeinflusst hat. Trotzdem versuchte der Präsident des amerikanischen Fußballverbandes, sein Unbehagen so gut wie möglich zu verbergen. Das große Amerika habe zwar gegen ein Land verloren, das keine Fußballinfrastruktur besaß, keine Nationalmannschaft von Belang und einen deutlich schlechteren Projektplan. Aber Sunil Gulati war mit sich im Reinen. „Ich glaube, wir haben alles getan“, sagte er und wedelte den Korruptionsverdacht weg: „Es gibt überhaupt keine Beweise. Nur Gerüchte. Wir warten ab.”

Das war 2010 und wirkt, als sei es lange her. Selbst die umstrittene Veranstaltung in Qatar ist längst Geschichte. Allerdings gehört zu den kuriosen Erbschaften jener Zeit, dass die Vereinigten Staaten doch noch eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten werden: 2026. Es wird die zweite nach 1994 sein. Sie ist schon jetzt ein Symbol für jenen Gigantismus, dem der Fußball-Weltverband FIFA frönt: Aufgebläht auf 48 teilnehmende Teams und sechzehn Austragungsorte. Aufgeteilt in drei Länder, die USA, Kanada und Mexiko, deren Sammelsurium an Stadien sich auf der Karte auf einem Karree mit einer Seitenlänge von mehr als 4000 Kilometern verteilen.