Von der Notlösung zum Trumpf : Warum Trainer Scaloni so wichtig für Argentinien ist

Einen Spieler wie Lionel Messi hat kein anderes WM-Team. Einen Trainer wie Lionel Scaloni aber auch nicht. Der frühere Teamkollege von Miroslav Klose arbeitet erfolgreich an der Bändigung der argentinischen Dämonen.

Es ist nicht nur ein Lionel, der Argentinien in das Weltmeisterschaftsfinale in Qatar geführt hat. Am späten Dienstagabend standen sie beide für ein paar Augenblicke innig vereint auf dem Rasen des Stadions von Lusail, Lionel Messi, der größte Fußballer dieses Jahrhunderts, und Lionel Scaloni, der jüngste Trainer bei dieser Weltmeisterschaft.

In diesem Moment waren sie beide Randfiguren, ein paar Meter weiter tanzten und sangen die anderen Argentinier ausgelassen im Kreis nach dem am Ende überwältigend gewonnenen Halbfinale gegen Kroatien. Aber wenn man verstehen will, wie diese argentinische Mannschaft funktioniert, landet man automatisch bei diesen beiden Männern. Dem einen, von dem die Fußballwelt fast alles weiß, und dem anderen, den sie gerade erst richtig kennenlernt.