Qatars Fußball-Nationalteam : Das Nationalteam und der Mantel des Schweigens

Aktualisiert am

Heimlich, still und leise bereitet sich Qatars Nationalteam in Europa auf die Heim-WM vor. Das Motto: Bloß keinen Staub aufwirbeln! Und unbequemen Fragen möglichst aus dem Weg gehen.

Star der Mannschaft: Akram Afif (o.r.) spielte schon beim FC Villarreal, auch beim Test gegen Chile traf er. Bild: Imago

Mit einer Botschaft der Herzlichkeit werden Besucher empfangen, die sich auf den Weg hinaus in den Wiener Speckgürtel machen, um ein paar Hintergründe zu einem Projekt zu erfahren, das im November in den Fokus der Fußballwelt rücken wird. „Be Part of it“, steht auf Bannern, mit denen die Zäune rund um das Trainingsgelände zugehängt wurden, auf dem sich die Nationalmannschaft des WM-Gastgebers Qatar während der vergangenen sechs Wochen auf das Heimturnier vorbereitete.

Neugierige werden demnach offen zur Teilhabe eingeladen und zugleich durch einen blickdichten Sichtschutz ausgeschlossen. So ist das mit dieser WM, die so vieles verspricht, was sie kaum halten kann.