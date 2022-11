(Umstrittenes) Turnier in Qatar : So blickt die Welt auf die Fußball-WM

In Deutschland folgt eine Dokumentation über die Verstöße gegen Menschenrechte in Qatar der nächsten. Nie zuvor war die Kritik an einer Fußball-WM so groß. Wie aber schaut das Ausland auf das Turnier?

Am Sonntag beginnt in Qatar die Fußball-Weltmeisterschaft. 32 Mannschaften spielen in acht Gruppen um den Einzug in die K.o.-Phase, zwei Teams werden sich anschließend am 18. Dezember im Lusail-Stadion im Finale um den höchsten internationalen Fußball-Titel gegenüberstehen.

Gründe, bereits vor dem Eröffnungsspiel zwischen Qatar und Ecuador (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) über dieses Turnier zu sprechen, gibt es viele. Aber längst nicht in jedem Land werden dabei die selben Debatten geführt – und längst nicht jede Debatte kommt zum selben Ergebnis.