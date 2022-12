Südkorea in Qatar : Wie einst bei der Heim-WM

Südkoreas WM-Team wird in der Heimat schon mit der Mannschaft verglichen, die es 2002 sensationell ins Halbfinale schaffte. Das liegt auch an einem ehemaligen Bundesligaspieler: Heung-min Son.

Auf den Stadiontribünen in Doha sieht man in diesen WM-Wochen wieder Kinder mit Masken. Sie kommen aus Südkorea. Sie streifen sich die Masken allerdings über die Augen, nicht über Mund und Nase. Sie haben sie nämlich nicht an, weil sie sich vor Viren schützen wollen. Sie haben sie an, weil sie den wichtigsten Spieler ihres Nationalteams unterstützen wollen.

Es sind erst vier Wochen vergangen, seit Heung-min Son, Stürmer von Tottenham Hotspur und Kapitän von Südkorea, sich in einem Champions League-Spiel im Gesicht verletzte. Sein Verein verkündete, dass er sofort operiert werden müsse, um „einen Bruch rund um sein linkes Auge zu stabilisieren“. Das war 23 Tage vor dem ersten WM-Spiel Südkoreas in Qatar.

Jetzt, an diesem Montag, spielt Südkorea im Achtelfinale gegen Brasilien, weil Son, der Mann mit der Maske, in der 90. Minute des dritten Gruppenspiels gegen Portugal etwas Geniales machte.

Doch der Reihe nach. Als er die Operation hinter sich hatte, stand schnell fest, dass Son, 30 Jahre alt, seine dritte WM für Südkorea mit einer Spezialmaske starten können würde. Er spielte dann 90 Minuten plus Nachspielzeit gegen Uruguay (0:0). Er spielte 90 Minuten plus Nachspielzeit gegen Ghana (2:3). Und er spielte schon mehr als 90 Minuten gegen Portugal, als er mit dem Ball auf den Strafraum zustürmte.

In dem Moment stand es 1:1. Südkorea wäre raus gewesen, Uruguay, das 2:0 gegen Ghana führte, im Achtelfinale. Am Strafraum standen dann drei Gegenspieler direkt vor Son und zwei direkt hinter ihm. Doch er entdeckte die Lücke und passte den Ball zu Hee-Chan Hwang, der ihn ins Tor schoss. So kam Südkorea doch weiter.

Der Stürmer Heung-min Son, der früher für Hamburg und Leverkusen spielte und in der Saison 2021/22 (mit Mohamed Salah) Torschützenkönig der englischen Premier League wurde, ist der Spitzenspieler der südkoreanischen Mannschaft, die in ihrer Heimat schon mit der von 2002 verglichen wird. Also die, die damals mit dem Stürmer Ji-sung Park sensationell ins Halbfinale der Heim-WM stürmte.

Der Vergleich ist nicht unpassend, die Sache aber die: Im Achtelfinale 2022 muss Südkorea gegen Brasilien spielen. Und damit auch gegen den Spieler, der sich im ersten WM-Spiel verletzt hatte, nun allerdings wieder einsatzfähig sein soll: Neymar.