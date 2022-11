Warum sich Lewandowski in der Nationalmannschaft so schwertut

Polnischer Stürmerstar : Warum sich Lewandowski in der Nationalmannschaft so schwertut

Robert Lewandowski greift an diesem Dienstag mit Polen ins WM-Turnier ein. Mit Kritik an seinem Team spart der erfolgsverwöhnte Stürmer nicht – und wartet doch selbst noch auf sein erstes WM-Tor.

Robert Lewandowski ist eigentlich kein unentschiedener Mann. In den 375 Spielen, die er für den FC Bayern bestritt, gab es nur 45 Mal keinen Sieger. Das lag nicht zuletzt an dem Stürmer, der für die Münchner in all diesen Partien sagenhafte 344 Treffer erzielte und dafür sorgte, dass die meisten Gegner zu Verlierern wurden. Beim FC Barcelona, für den er seit ein paar Monaten spielt, ist das kaum anders: 19 Partien, nur zwei Remis. Auch das liegt nicht zuletzt an Lewandowskis 18 Toren.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Doch die vielen Treffer im Verein zählen dieser Tage nicht. Mit Polens Fußball-Nationalmannschaft residiert Lewandowski im feudalen Ezdan Palace Hotel mitten in Doha und bereitet sich auf die Weltmeisterschaft vor. Und da sich einer wie der 34 Jahre alte Weltfußballer von 2020 und 2021 selbstredend über Tore definiert, lesen sich auch seine 76 in 134 Länderspielen beeindruckend. Da erscheint es fast wie eine Gemeinheit, wenn man nach Lewandowskis Trefferbild bei Weltmeisterschaften fragt. Die Antwort verblüfft auf den ersten Blick: Alle Versuche gingen daneben. WM-Tore: null.