Skandal um Fußball-WM 2006 : „Hinter allem steckt Qatar“

Warum ist das Verfahren gegen Sie beide sowie den früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und den früheren FIFA-Generalsekretär Urs Linsi, das vor knapp eineinhalb Jahren in der Schweiz eingestellt wurde, aus Ihrer Sicht in Deutschland noch immer anhängig?

Zwanziger: Da kommt vieles zusammen. Es ist faktisch so, dass das Schweizer Verfahren von Anfang an unsinnig war. Dieses Verfahren ist dann 2020 durch Verjährung zum Erliegen gekommen. Im Einstellungsbeschluss steht, dass die Einstellung einem Freispruch gleichkommt. Wir sind unschuldig nach Schweizer Recht. Die Vorwürfe wegen Betrugs und Untreue, die erhoben wurden, sind weg. Jetzt hätte man mit Blick auf das Schengener Abkommen erwarten können, dass das Frankfurter Landgericht zügig eine weitere Entscheidung herbeiführt. Man darf nicht vergessen: Im August 2019 hat das Oberlandesgericht entgegen dem Landgericht die Meinung vertreten, es müsse eine Hauptverhandlung geben. Drei Jahre sind eine lange Zeit, wir müssten längst freigesprochen sein, denn an den Beschuldigungen ist nichts dran. Die Zahlung im April 2005 an die FIFA war korrekt und betrieblich veranlasst. Die Gründe für die Verzögerung beim Landgericht kenne ich nicht. Allerdings hatte ich bisher den Eindruck, dass sich die Richter der zuständigen Kammer an Recht und Gesetz orientieren, was ich bei der Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung bezweifle. Wenn ich als DFB-Präsident meine Pflichten so erfüllt hätte wie die Ankläger, dann hätte es schlimm um den DFB gestanden.