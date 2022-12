Unsensibel gastfreundlich : Der Emir und sein Umhang

Aktualisiert am

Der Emir von Qatar überreicht Weltmeister Lionel Messi bei der Siegerehrung einen „Bischt“. Anschließend wird viel und teilweise heftig diskutiert. Was hat Tamim bin Hamad Al Thani falsch gemacht?

Es passt ins Bild dieser WM, dass selbst die Siegerehrung nicht ohne kulturell konnotierte Kontroverse geblieben ist. Es ging um den schwarzen Umhang namens „Bischt“, den der qatarische Emir Tamim bin Hamad Al Thani dem argentinischen Weltmeister Lionel Messi vor der Pokalübergabe anlegte.

Ein „Bischt“ ist ein prestigeträchtiges, jahrtausendealtes Kleidungsstück. Früher wärmte es die Beduinen in den kalten Wintermonaten, heute ist der Umhang ein Erkennungszeichen für wichtige Persönlichkeiten und ein Kleidungsstück für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder religiöse Feste.

Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung

Ranghohe Politiker, Religionsgelehrte, Stammesführer oder Angehörige von Herrscherhäusern tragen die oft kunstvoll gefertigten und verzierten Roben, die im royalen, nicht maschinell hergestellten Preissegment Tausende Euro kosten können. Je bedeutender der Träger, je kunstvoller ist in der Regel der Umhang.

Solche Kleidungsstücke herzustellen gilt als eine Kunst, die über Generationen von „Bischt“-Schneidern weitergegeben wird. Jemandem einen solchen Umhang zum Geschenk zu machen, ist in der Region ein Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung. Entsprechend groß war die arabische Empörung in den üblichen Internetkanälen darüber, dass die Geste des Emirs im Westen als übergriffig und anmaßend kritisiert wurde.

Gastfreundschaft am Golf kann so überbordend sein, dass sie für europäisches Empfinden aufdringlich wirkt. Womöglich ist nur der Gastgeberstolz mit dem Emir durchgegangen. Vielleicht ging es ihm auch darum, sein Land in Messis Glanz erstrahlen zu lassen. Vielleicht war es etwas von allem.

In jedem Fall war der Emir unsensibel gegenüber den Gepflogenheiten, die Bühne der Siegerehrung allein den sportlichen Siegern zu überlassen. So entfachte das große Finale eine passende Schlusskontroverse für eine WM, die bis zum Ende ein großes Missverständnis blieb.