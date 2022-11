Qatar-Kritikerin Lise Klaveness : „Ich fordere das System heraus“

Warum legt sich diese Frau mit Qatar und der FIFA an? Weil es nicht anders geht, sagt die Norwegerin Lise Klaveness. Im Interview spricht sie über den Fluch des Geldes und ihre Erwartungen an den deutschen Fußball.

Auf dem Kongress des Internationalen Fußball-Verbands (FIFA) in Doha am 31. März ist Lise Klaveness ins Bewusstsein der Fußball-Öffentlichkeit getreten. Die kurz zuvor ins Amt gewählte Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes NFF kritisierte in klaren Worten die Umstände der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Qatar im Dezember 2010 und die Vorbereitung des Turniers seither. Ihre Rede rief eine scharfe Replik des WM-Cheforganisators Hassan Al-Thawadi hervor, deren Kern von qatarischer Seite seither wiederholt wird, wenn westliche Kritik an den Gastgebern laut wird. Klaveness, 41 Jahre alt, bestritt in ihrer Karriere zwischen 2002 und 2011 79 Länderspiele.

Frau Klaveness, was wurde eigentlich aus Ihrem orangenen Ball, von dem Sie während Ihrer Rede beim FIFA-Kongress in Doha erzählt haben?