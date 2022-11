Debatten bei der Qatar-WM : Sie sollen spielen!

All das, was über Jahre vernachlässigt oder ignoriert wurde, lässt sich populistisch, lautstark und moralisierend nicht auf die Schnelle vor dem WM-Start kompensieren. Auch nicht durch eine „One Love“-Binde.

Da der Ball jetzt tatsächlich in der Wüste rollt, die Schlagzeilen in vielen Ländern jedoch weiterhin vornehmlich den dunklen Schatten im Ausrichterland und dem Internationalen Fußball-Verband (FIFA) gelten, sei zum Start an eine Trivialität erinnert. Eine, die im Fall der WM in Qatar aber leider nicht mehr trivial ist: Wer keine Lust auf eine WM hat, wird sie nicht gewinnen.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Es liegt auf der Hand, dass sich einige Teams mit dieser psychologischen Komponente in Qatar mehr auseinandersetzen müssen als andere. In Brasilien und Argentinien etwa, die zu den Turnierfavoriten gehören, drehen sich die Diskussionen derzeit weit weniger um Politisches und Moralisches als in Europa. Aber auch hier, im Zentrum der Kritik, gibt es Unterschiede: In Spanien liegt der Fokus deutlich stärker auf dem Fußball als in Deutschland, England oder in Frankreich.