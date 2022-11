Besuch von Nancy Faeser : Qatar gibt Garantien vor Fußball-WM

Qatar garantiert die Sicherheit aller deutschen Fußballfans, die sich entschließen, zur bevorstehenden Fuß­ballweltmeisterschaft zu reisen. Das sagte Bundes­innen­minis­terin Nancy Faeser am Dienstag in Do­ha nach ihren Gesprächen mit dem qatarischen Premier- und Innenminister Scheich Khalid bin Khalifa bin Ab­dulaziz Al Thani. „Egal woher er kommt, egal an wen er glaubt, egal wen er liebt“, die Sicherheit der Fans sei garantiert, habe ihr Qatars Innenminister zugesagt.

„Der Premierminister hat gesagt, dass er alles für die Sicherheit der Menschen tun wird“, sagte Faeser. „Das ist etwas sehr Wichtiges, dass die Menschen sicher sind, wenn sie hierherkommen.“ Sie werde, sagte Faeser, deshalb auch zum ersten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft am 23. November gegen Japan reisen, sagte die SPD-Politi­kerin, auch, um „im stetigen Austausch“ zu bleiben. Die Fortschritte bei Reformbemühungen müssten nach der Weltmeisterschaft weiter­gehen.

Faeser trifft auch Infantino

Faeser hatte in Doha zudem mit Hassan Al Thawadi, dem Chef des qatarischen WM-Organisationsko­mi­tees, und mit Gianni Infantino ge­sprochen, dem Präsidenten des Internationalen Fußballverbands in Doha. Faeser hatte ih­ren Weltmeisterschaftsbesuch unter die Bedingung der Si­cherheitsgarantie der qatarischen Re­gierung gestellt, die der Gesetzes­lage im Emirat widerspricht. Erst in der vergangenen Woche hatte die Menschenrechtsorganisation Hu­man Rights Watch Fälle willkürlicher Festnahmen und Misshandlungen in Qa­tar dokumentiert.

In sechs Fällen zwischen 2019 und 2022 seien Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität von Si­cherheitskräften verhaftet worden wa­ren, im Gewahrsam wiederholt und hef­tig verprügelt worden, in fünf Fällen sei es zu sexuellen Übergriffen ge­kommen. Und Qatars Emir Tamim bin Hamad Al Thani hatte im Juni auf Besuch beim Bundeskanzler in Berlin, um die Energiepartnerschaft zwischen dem Emirat und der Bundesrepublik zu unterzeichnen, gesagt, während der WM seien alle Fans willkommen. Zu­satz: „Aber wir erwarten und wollen, dass sie unsere Kultur respektieren.“ Al­les klar?

Faeser hatte den Reisevorsatz ge­fasst, es genauer zu hören vom Premier- und Innenminister des Emirs. Bernd Neuendorf, der Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), der in die Reisevorbereitungen über Mo­nate eingebunden war, hatte sich vor dem Ab­flug nach eigenem Bekunden in et­lichen Gesprächen „in der Community“ informiert. Teil der deutschen Reisegruppe, durchaus als Botschaft zu verstehen, war auch der Frankfurter Benjamin Näßler, „Mr. Gay Germany 2020 und 2021“. Mit seiner Kampagne „Liebe kennt keine Pause“ fordert er nach ei­genem Be­kunden ein Zeichen des DFB für die LGBTQ-Gemeinschaft auch während der WM.

Schon diese Reise Faesers, drei Wo­chen vor dem Turnier, hatte auf Messers Schneide gestanden. Dem ARD-Magazin Monitor hatte sie mit Bezug auf die Vergabe des Turniers an Qatar trotz der Defizite in Sachen Menschenrechte und Nachhaltigkeit gesagt: „Für uns als Bundesregierung ist das eine to­tal schwierige Vergabe. Es gibt Kriterien, an die sich gehalten werden muss, und dann wäre es besser, dass das nicht in solche Staaten vergeben wird.“

Die Aufregung im Gastgeberland war groß. Es hieß, Faeser müsse eine Entschul­digung anbieten oder wenigstens etwas klarstellen. Weder das eine noch das an­dere war zu hören von der Innen­ministerin. Während die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, auf ihren für Samstag geplanten Flug nach Doha ver­zichtete und erklärte, in der jetzigen At­mosphäre seien kritische Gespräche nicht möglich, flog Faeser am Montagmorgen. Sie wolle, sagte Faeser, drei Wo­chen vor der WM-Eröffnung Themen adressieren, die während des Turniers von den Spielen der deutschen Mannschaft überlagert werden – oder diese belasten könnten.