Monolog gegen WM-Kritiker : Die bizarre Ein-Mann-Show des Gianni Infantino

Einen Tag nach seinem überraschenden Auftritt in Medienzentrum der Fußball-Weltmeisterschaft hatte sich Gianni Infantino wieder umgezogen. Trat er am Freitag im weinroten Trainingsanzug des Schiedsrichter-Teams vor die Kameras, waren am Samstagvormittag im Qatar National Convention Centre in Doha wieder die schickeren Kleidungsstücke beim Präsidenten des Weltverbandes FIFA angesagt. Doch so einfach wie die Klamotten lassen sich die vielen Themen, die es kurz vor Beginn der höchst umstrittenen Endrunde im Emirat gibt, nicht einfach ablegen. Da konnte sich Infantino noch so sehr bemühen.

War der kurze Auftritt am Freitag einfach nur ein wenig aufgeblasen, so war der am Samstag bei der Pressekonferenz zur Eröffnung der Endrunde eine ziemlich bizarre Ein-Mann-Show. Infantino hielt zunächst einen sechzigminütigen Monolog, danach sollte wirklich die ganze Fußballwelt wissen, was die Stunde geschlagen hat. Denn es hatte sich bei ihm nach eigener Aussage viel angestaut in den vergangenen Monaten. Das musste nun endlich raus vor aller Augen und Ohren am Vortag des Eröffnungsspiels zwischen Qatar und Ecuador an diesem Sonntag (17.00 MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV).

Gleich zu Beginn setzte Infantino einen Ton, der laut und wegweisend klingen sollte in den Ohren der Kritiker. „Was mich traurig macht, ist, dass wir in den letzten Wochen eine Lektion der Doppelmoral erleben mussten“, sagte Giovanni Vincenzo Infantino, der von allen nur Gianni genannt wird und in einer italienischen Gastarbeiterfamilie in der Schweiz aufwuchs. Die Kritik an Qatar, vor allem aus der westlichen Welt, bezeichnete er als „reine Heuchelei“. „Ich denke, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren weltweit gemacht haben, da sollten wir uns die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Ratschläge an andere zu verteilen.“

Infantino vergisst die Frauen

Gianni Infantino sagte Dinge, die Gianni Infantino sagt – und für die er schon so viel Kritik einstecken musste. Diesmal aber glichen seine Aussagen einer Abrechnung. Ob er wirklich denkt, mit seinem theatralischen Auftritt auf großer Bühne, für Ruhe bei der WM abseits des Spielfelds sorgen zu können, bleibt sein Geheimnis. Es ist ihm nicht gelungen, auch wenn er rhetorisch und mimisch fast alle Stilmittel auspackte. Immer wieder machte er Pausen, sprach mal schneller, wurde auch lauter, wenn ihm etwas besonders wichtig war, lachte auf, faltete die Hände zur Denkerpose. Dann nahm der Schauspieler im Anzug einen Ball vom Podium, hielt ihn den 400 Journalisten im großen Saal entgegen und sagte: „Das ist die einzige Waffe, die wir haben.“

Die Aufführung wirkte einstudiert, bevor es nach einer Stunde Monolog einen vierzigminütigen Frageteil gab. Doch fehlerfrei kam Infantino nicht durch seine Show. Zu Beginn sagte er theatralisch: „Heute fühle ich sehr starke Gefühle. Heute fühle ich mich als Qatarer. Heute fühle ich mich als Araber. Heute fühle ich mich afrikanisch. Heute fühle ich mich homosexuell. Heute fühle ich mich behindert. Heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant.“ Später wurde er gefragt, warum er in seine Aufzählung denn keine Frauen eingeschlossen habe? „Ja“, rief er sofort laut auf. „Heute fühle ich mich wie eine Frau.“ Er bat um Entschuldigung, dass er sie vergessen habe, schließlich „habe ich vier Töchter“.