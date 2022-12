FIFA-Bilanz zur WM in Qatar : Mehr Geld, mehr Fußball, mehr Infantino

Am Tag vor der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft hielt Gianni Infantino einen einstündigen Monolog. Zwei Tage vor dem Endspiel verspätete er sich um eine Stunde. Als der Präsident des Weltverbandes FIFA vorläufig Bilanz zog, ging es nicht nur um die umstrittene WM in Qatar, die er wieder als „beste aller Zeiten“ bezeichnete. Sie sei ein „unglaublicher Erfolg“. Fußball habe die Welt „vereint“.

Anders als vor Beginn, als der FIFA-Präsident die Qatar-Kritiker hart angegangen war, verzichtete er nun auf eine Konfrontation, sondern ging nur auf Nachfrage auf die Kontroverse um die „One Love“-Kapitänsbinde ein. „Es geht nicht darum, etwas zu verbieten, sondern darum, dass man die Regeln einhält“, sagte Infantino. Kurz vor dem ersten Spiel untersagte die FIFA Manuel Neuer und anderen Kapitänen das Tragen des selbst kreierten Herzsymbols am Oberarm und drohte sportliche Strafen an.

Infantino hatte auch etwas in eigener Sache zu verkünden. In der Sitzung des FIFA-Rats, die Grund für seine Verspätung war, sei klargestellt worden, dass „ich mich in meiner ersten Amtszeit befinde“. Das klang seltsam, schließlich ist er seit Anfang 2016 Präsident, nachdem er auf den zurückgetretenen Joseph Blatter folgte. Zunächst war Infantino als Ersatzkandidat des europäischen Verbandes UEFA und Platzhalter für Michel Platini vorgesehen. Als der gesperrt wurde, trat Infantino an und wurde gewählt.

Die ersten drei Jahre bis zur Bestätigung 2019 werden nun aber, urteilten einstimmig die Mitglieder des FIFA-Rats, unter ihnen Peter Peters für den Deutschen Fußball-Bund, nicht als Amtszeit gewertet. Beim FIFA-Kongress im März 2023 ist Infantino ohne Gegenkandidat. Da FIFA-Präsidenten für drei Amtszeiten zu vier Jahren gewählt werden dürfen, könnte Infantino bis ins Jahr 2031 im Amt bleiben.

2026 steht die WM in den USA, Kanada und Mexiko auf dem Spielplan – erstmals mit 48 statt mit 32 Mannschaften. Die Vorrunde soll in sechzehn Gruppen mit je drei Teams gespielt werden. Oder doch nicht? „Nach dieser WM und dem Erfolg der Gruppen mit vier Mannschaften müssen wir das noch mal diskutieren“, sagte er. „Man wusste bis zur letzten Minute der Spiele nicht, wer weiterkommt. Das war unglaublich.“ Im Zyklus der WM in Qatar verbuchte der Weltverband Einnahmen von 7,5 Milliarden Euro. Durch die Erweiterung des Feldes in vier Jahren wird eine Steigerung um 50 Prozent erwartet.

Die Klub-WM 2023 mit sieben Teams findet in Marokko statt. Zwei Jahre werden es erstmals 32 Mannschaften sein, es soll sich „wirklich wie eine Weltmeisterschaft“ anfühlen. Eine Klub-WM für Frauen sei „in Planung“. Gleiches gelte für kleine Turniere mit Mannschaften verschiedener Kontinente alle zwei Jahre im März. Kurzum: Es soll von allem noch mehr geben. Mehr Fußball. Mehr Mannschaften. Mehr Geld. Und mehr Infantino.