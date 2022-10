Vor Besuch von Faeser und DFB : Emir von Qatar kritisiert „beispiellose Kampagne“

Seit Jahren steht Qatar in der Kritik. Nun reagiert Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al-Thani kurz vor Beginn der Fußball-WM in seinem Land darauf. Er prangert „Erfundenes und Doppelmoral“ an.

Nennt die Kritik an seinem Land eine „Kampagne“: Qatars Staatsoberhaupt, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani bei einem Treffen am 13. Oktober mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Kasachstan. Bild: via REUTERS

Bei einer nationalen Fernsehansprache hat der qatarische Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani die Kritik an seinem Land als „beispiellose Kampagne“ inklusive „Erfundenem und Doppelmoral“ benannt. Das Staatsoberhaupt beklagte, dass noch kein Endrunden-Ausrichter derart heftig angegangen worden sei. In Qatar findet vom 20. November bis zum 18. Dezember die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Sie wird erstmals wegen der klimatischen Bedingungen vor Ort im Winter ausgetragen. In der kommenden Woche reist eine deutsche Delegation ins Land, um sich die Lage in dem autoritären Staat anzuschauen. Qatar wird vorgeworfen, zahlreiche Menschenrechte zu missachten.

„Wir haben Teile der Kritik zunächst in gutem Glauben sogar als positiv und nützlich erachtet, um Aspekte bei uns zu entwickeln, die entwickelt werden müssen“, sagte der Emir nun. „Aber uns wurde bald klar, dass die Kampagne weitergeht, sich ausdehnt, Erfundenes und Doppelmoral einschließt – bis sie einen Grad an Heftigkeit erreichte, der leider viele Fragen über die wahren Gründe und Motive hinter dieser Kampagne aufwirft.“

Was diese angeblichen Motive sind, ließ der Emir offen. Fakt ist, dass die Vergabe der WM nach Qatar seit Jahren kritisiert wird. Zunächst standen die Schmiergelder im Mittelpunkt, die bei dem Votum für das autokratisch regierte Land im Jahr 2010 geflossen sein sollen. Danach ging es um den Umweltaspekt, da die Endrunde aufgrund des Klimas in den Winter verlegt werden musste und große Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit stehen.

In den vergangenen Jahren waren das sogenannte „Sportswashing“, also das Veranstalten von großen Sportveranstaltungen und die damit einhergehende Möglichkeit, sich der Weltöffentlichkeit positiv darzustellen, die Menschenrechtslage, die Situation der Gastarbeiter und die Bedingungen für LGBT-Personen die beherrschenden Themen. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International übten heftige Kritik am Ausrichter, der rund 150 Milliarden Euro in das Turnier investiert hat. Von vielen Seiten wurde sogar ein WM-Boykott gefordert. Human Rights Watch veröffentlichte am Montag dazu einen Bericht über die Misshandlung von queeren Menschen durch die qatarische Polizei.

Qatar wies die Anschuldigungen zurück. Zum Vorwurf, man hätte die inhaftierten Personen nur freigelassen, wenn sie sich sogenannten Konversationstherapien unterzogen hätten, hieß es: „Die qatarische Regierung betreibt oder lizenziert keine ‚Umwandlungszentren‘“. Zu konkreten Misshandlungsvorwürfen äußerte sich der Regierungsbeamte nicht.

DFB will sich für verletzte und verstorbene Arbeiter einsetzen

Auch die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sieht die Endrunden-Austragung kritisch, trotz der von Experten attestierten Fortschritte im Emirat. Am Montag wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach Qatar reisen, um sich ein Bild über die Lage zu verschaffen. Die Agenda des Besuchs steht bereits fest. Er soll unter anderem ein Gespräch mit dem umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino beinhalten. Der Weltverband erwartet von der ersten Endrunde in einem arabischen Land einen Gewinn von rund 6,5 Milliarden Euro, Infantino prophezeite „die beste WM aller Zeiten“.

„Wir treten weiter entschieden für einen Entschädigungsfond der FIFA für die Familien von verstorbenen oder verletzten Arbeitern ein“, sagte Neuendorf dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. „Darüber möchte ich in Doha erneut mit Gianni Infantino sprechen.“ Zudem kündigte der DFB-Präsident einen „Austausch“ mit Qatars Verbandsboss Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani und der Regierung an. Dabei müsse „unter anderem die Forderung nach einem Zentrum für Arbeitsmigrantinnen und -migranten im Vordergrund stehen“.

Nach Angaben des Organisationskomitees sind während der Arbeitszeit der vergangenen Jahre bei Unfällen drei Menschen gestorben. Die FIFA bestätigte das der dpa. Es seien 37 weitere Todesfälle registriert worden, diese Arbeiter seien aber nicht während ihrer Tätigkeit auf den Baustellen gestorben, weshalb das Organisationskomitee diese Fälle als „Non-Work-Related Deaths“ einstuft – als Todesfälle, die nicht unmittelbar mit der Arbeit zu tun hätten. In britischen Medienberichten war im Verlauf der vergangenen Jahre seit der WM-Vergabe im Dezember 2010 von Tausenden toten Arbeitern in Qatar geschrieben worden.

Auch Faeser will bei der Reise, an der Luise Amtsberg (Grüne) als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung teilnehmen wird, die heiklen Themen ansprechen. „Im Mittelpunkt stehen die Menschenrechtsfragen, die rund um das Turnier diskutiert werden, etwa der Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und Verfolgung sowie die Verantwortung für Wanderarbeiter, die die WM‑Stadien gebaut haben“, hieß es aus dem Innenministerium. Faeser sei es außerdem wichtig, auch Vertreter der Zivilgesellschaft zu treffen, „um aus erster Hand einen Eindruck über ihre Lage zu erhalten“.