Fan-Aktivist Dario Minden : „Das Spiel gehört allen“

Ein Fan-Aktivist will das Spiel vor „reiner Marktlogik“ schützen. Er wird sich als Fußballfan die WM in Qatar nicht anschauen – und scheut auch die Konfrontation mit dem Botschafter des Landes nicht.

Es sind noch zwei Monate und ein Tag bis zum Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Qatar, als der Deutsche Fußball-Bund am Montag zum Menschenrechtskongress auf seinem Campus in Frankfurt lädt. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. Auf Wunsch „einiger Teilnehmer“, wie Steffen Simon, früher ARD, heute DFB, sagt. Bevor die Kameras abgeschaltet werden, gibt es Impulsvorträge. Dario Minden ist die Stimme der Fans an diesem Tag.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Seine Worte werden die Runde ma­chen, er richtet sie auch direkt an Qatars Botschafter in Berlin, auf Englisch. Der Vertreter des Emirs soll ihn verstehen. „Sie wissen“, sagt Minden zum Botschafter, „ich bin ein Mann und liebe andere Männer. Ich habe, seien Sie bitte nicht schockiert, Sex mit anderen Männern. Das ist normal.“ Und die wichtigste Fußballregel laute: „Das Spiel gehört allen.“