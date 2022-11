Verbot der „One Love“-Binde : Regenbogenprotest von ZDF-Reporterin

ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat in der Debatte um die verbotene „One Love“-Binde bei der Fußball-WM in Qatar ein Zeichen gesetzt. Die 58-Jährige saß bei der Partie zwischen den USA und Wales am Montagabend im Ahmad bin Ali Stadion von ar-Rayyan mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem ein Herz in den Regenbogenfarben gedruckt war, auf der Pressetribüne. Zudem trug sie an ihrem Arm eine bunte Binde, ebenfalls in den Farben, die für Vielfalt und Toleranz stehen.

„Willkommen hier im Ahmad bin Ali Stadion zu Spiel drei an Turniertag zwei. Es hätte ein legendärer, ein stolzer WM-Tag werden können, so aber verbringen wir ihn alle mit den Diskussionen um die Solidaritätsbekundungen, die wir an einer Stelle gesehen haben. Nämlich heute bei der Mannschaft des Iran“, sagte Neumann am Mikrofon.

Dem Sport Informations Dienst sagte sie während des Spiels: „Ich möchte damit ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen“.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Zuvor hatte die FIFA die „One Love“-Armbinde verboten und bei Zuwiderhandlung mit Strafen gedroht – die nationalen Verbände um den Deutschen Fußball-Bund (DFB) teilten daraufhin mit, die Binde nicht zu tragen.

Nicht nur Neumann reagierte mit einem deutlichen Zeichen auf das Verbot. Auch andere Medienvertreter schlossen sich an. US-Journalist Grant Wahl berichtete bei Twitter, ihm sei zunächst der Eintritt verwehrt worden, weil er ein Regenbogenshirt trug – nach 25 Minuten Warten durfte er aber inklusive Entschuldigung doch noch in die Arena. BBC-Expertin Alex Scott hatte am Rande des Gruppenspiels zwischen England und Iran die „One Love“-Kapitänsbinde am Spielfeldrand getragen.

Die WM-Kapitäne Harry Kane und Virgil van Dijk haben derweil kein Verständnis für das Verbot der „One Love“-Binde bei der Endrunde in Qatar gezeigt. „Das ist total lächerlich, mit einer Strafe zu drohen wegen eines Armbands. Ich verstehe das nicht“, sagte der niederländische Abwehrchef van Dijk nach dem 2:0-Auftaktsieg von Oranje gegen Senegal.

Van Dijk hatte wie zuvor Englands Spielführer Kane auf die „One Love“-Kapitänsbinde verzichtet und stattdessen das vom Weltverband FIFA bereitgestellte Armband mit dem Slogan „No Discrimination“ („keine Diskriminierung“) getragen.

Als Grund für den Verzicht nannte van Dijk die „sportlichen Sanktionen“ durch die FIFA. Der niederländische Verband KNVB hatte am Montag zuvor mitgeteilt, dass der Weltverband mit Konsequenzen gedroht hatte. Bondscoach Louis van Gaal sprach nach dem Auftaktsieg konkret von einer Gelben Karte.

Auch Kane war bedient. „Die Entscheidung wurde aus meinen Händen genommen. Ich bin enttäuscht“, sagte der Stürmer nach dem 6:2-Sieg über Iran. „Ich bin sicher, dass der Verband FA und die FIFA weiter zu diesem Thema diskutieren werden.“ Die Spieler hätten sich auf das WM-Auftaktspiel fokussiert.

Der Weltverband hatte das Binden-Verbot mit den von allen Teilnehmern anerkannten WM-Regularien begründet. Explizit hob die FIFA in einer Mitteilung den Artikel 13.8.1 der Ausrüstungsregeln hervor: „Für FIFA-Finalwettbewerbe muss der Kapitän jeder Mannschaft eine von der FIFA gestellte Armbinde tragen.“ Die FIFA unterstütze Kampagnen wie „One Love“, aber dies müsse im Rahmen der allen bekannten Regeln erfolgen.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate gab zu, dass der Wirbel um das symbolträchtige Stück Stoff mit dem bunten Herzen und der Aufschrift „One Love“ alles andere als ideal für die Vorbereitung auf das Auftaktspiel gegen Iran gewesen sei. „Wir mussten uns auf den Fußball konzentrieren. Wir konnten da nicht involviert sein, vor allem die Spieler nicht. Das ist nicht ihre Aufgabe, das zu regeln“, sagte Southgate: „Die Menschen wissen, wofür wir stehen. Wir knien, weil wir glauben, damit etwas bewirken zu können.“

Mehr zum Thema 1/

Irlands Fußball-Ikone Roy Keane hat unterdessen die Kapitäne der Teams kritisiert, die auf Druck des Weltverbandes FIFA ihre „One Love“-Binde abgelegt haben. Das sei „ein großer Fehler“ gewesen, sagte Keane als Experte des TV-Senders ITV Football. „Ich denke, die Spieler hätten es im ersten Spiel tun und sich die Bestrafung abholen sollen – was auch immer das wäre.“

Auch wenn Kane dafür die Gelbe Karte kassiert hätte, „wäre das ein großartiges Statement“ gewesen, sagte Keane. „Unabhängig vom Druck von außen und von den Verbänden: Wenn es das ist, woran du glaubst, dann tue es.“