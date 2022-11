FIFA gegen WM-Teams : Das steckt hinter dem „One-Love“-Streit

Längst ist die bunte „One-Love“-Binde mehr als ein Symbol für Diversität und Toleranz. Sie wirft die Frage auf: Was geht bei dieser WM und was nicht? Die FIFA blockt Nachfragen ab. Jetzt wird es ernst.

Die Frage an Manuel Neuer hatte eigentlich noch einen zweiten Teil. Den wartete der Kapitän der Nationalmannschaft aber gar nicht mehr ab – was das „Ja“ zum ersten Teil umso entschlossener wirken ließ. Ob er die „One-Love“-Kapitänsbinde am Mittwoch im ersten Weltmeisterschaftsspiel gegen Japan (14.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) tragen werde, war Neuer in der Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes am Samstag gefragt worden. Und für Neuer ist das, einen anderen Eindruck ließ seine Reaktion nicht zu, eine Selbstverständlichkeit.

Das war ein Moment von Klarheit, der so in Wahrheit nicht ganz selbstverständlich schien in dieser aufgeladenen Debatte, in der manches, vor allem von Seiten des Internationalen Fußballverbands (FIFA), undurchsichtig bis schleierhaft wirkt.

Was man jedenfalls sagen kann: Die „One-Love“-Binde ist seit diesem Wochenende nicht mehr nur ein Symbol in ihrem eigentlichen Sinn, als Zeichen für Diversität und Toleranz, sondern auch dafür, was überhaupt geht bei dieser Weltmeisterschaft. Oder wahlweise auch: Was (gar) nicht geht. Und dafür hatte die FIFA selbst gesorgt.

Am Samstag zu früher Morgenstunde gab der Weltverband eine Pressemitteilung mit dem Motto „Football Unites the World“ heraus. Darin ging es um gesellschaftliche Kampagnen, die in Zusammenarbeit mit Organisationen der Vereinten Nationen entstanden seien. Konkret erhält jede der sieben Spielrunden bei dieser WM ein plakatives Motto, und weil es dazu hieß, dass die Mannschaften „während der Spiele über die Armbinden der Mannschaftskapitäne die Möglichkeit (erhalten), Botschaften zu übermitteln“, klang das, als wolle die FIFA nicht nur ein Bündel von Hashtags, sondern dazu ihre eigene Bindenkollektion auf den Markt bringen. Im Detail las sich das so:

Gruppenphase, Runde 1: #FootballUnitesTheWorld

Gruppenphase, Runde 2: #SaveThePlanet

Gruppenphase, Runde 3: #ProtectChildren, #ShareTheMeal

Achtelfinale: #EducationForAll, #FootballForSchools,

Viertelfinale: #NoDiscrimination

Halbfinale: #BeActive #BringTheMoves

Spiel um den dritten Platz und Endspiel: Fußball ist Freude, Leidenschaft, Hoffnung, Liebe und Frieden – #FootballUnitesTheWorld“

Unter den Empfängern der Nachricht dürfte sich schwerlich jemand gefunden haben, der das nicht als Reaktion auf die Ankündigung von ursprünglich acht qualifizierten europäischen Nationen empfand, bei der WM mit der „One-Love“-Binde anzutreten. Zumal das Logo in der Mail mehr als nur ein bisschen angelehnt – um nicht zu sagen: gekapert – wirkte: Ein Herz, in dem allerdings statt bunten Streifen ein Ball in Schwarz-Weiß steckte.

Die Initiative der FIFA konnte man auf dreierlei Weise verstehen. Erstens: Die in Qatar mutmaßlich nicht so gerne gesehene „One Love“-Botschaft zu einer unter vielen zu machen und damit ihre Strahlkraft herunterzudimmen. Zweitens: Als Versuch, eventuell Wankelmütigen ein Angebot zu machen, schließlich hatte der französische Kapitän Hugo Lloris zuletzt erklärt, dass er auf die „One Love“-Binde verzichten werde, so lange sie nicht von der FIFA genehmigt sei – aus Respekt vor der qatarischen Kultur. Oder eben drittens: Als unverhohlene Drohung, dass neben den offiziell abgesegneten Slogans keine anderen als unpolitisch akzeptiert würden – und somit gemäß FIFA-Reglement sanktionierbar wären.