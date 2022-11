Der Fürst Gianni Infantino : Eine Geschichte über Macht im Fußball

Die Zukunft steht fest. Gianni Infantino bleibt FIFA-Präsident. Wer es schwarz auf weiß haben will, musste nur die Pressemitteilung lesen, die der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochnachmittag verschickte. Darin heißt es, Gianni Infantino habe vor dem im März 2023 anstehenden Kongress des Internationalen Fußball-Verbandes in Kigali, Ruanda, bereits so viele Nominierungen eingesammelt, dass seine Wiederwahl sicher sei. Überschrieben war die Post des DFB mit der Mitteilung, dass die Deutschen keinen Kandidaten für die Wahl nominierten. Was, so sagte es DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Rand des Länderspiels gegen Oman, als Kritik an Infantino und dessen Auftreten in den vergangenen Monaten verstanden werden solle.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Man muss die sportverbandliche Dialektik ein wenig übersetzen, dann ergibt sie ein klares Bild über die Machtverhältnisse im Internationalen Fußball-Verband unter Gianni Infantino, 52 Jahre alt, aus Brig im Wallis, derzeit wohnhaft in Doha, Qatar.

Das Bild: Der FIFA-Präsident ist unantastbar.

Die Übersetzung: Der Deutsche Fußball-Bund gehört, seit im Frühjahr Neuendorf dessen Präsident wurde, zu jenen, zumeist europäischen, genauer: nord- und westeuropäischen Verbänden, die – zumeist verhaltene – Kritik am Zustand der FIFA unter Infantino äußern, vor allem in Bezug auf die Weltmeisterschaft in Qatar und die mit ihr einhergehenden Probleme.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Diese Verbände mit ihrer Kritik sind aber so wenig entscheidend für die Zukunft des FIFA-Präsidenten, dass sie ihre Opposition ausdrücken, in dem sie nicht vorab für Infantino unterschreiben – aber nicht einmal einen auch nur im Ansatz aussichtsreichen Gegenkandidaten in die Spur schicken können.

„Für einen neuen Kandidaten gibt es keine Möglichkeit, sich durchzusetzen“, sagte Bernd Neuendorf am Mittwoch einer ARD-Reporterin in Maskat. „Unsere Entscheidung soll ein Zeichen sein, dass wir mit dem Umgang der FIFA mit den Themen, die uns wichtig sind, in den letzten Monaten nicht einverstanden sind.“

„Konzentrieren wir uns bitte auf den Fußball!“

Auch das lässt sich illustrieren, weil es viel darüber sagt, wie Infantino die FIFA führt, wie er sie führen kann: Bernd Neuendorf, im Tross der deutschen Innenministerin Nancy Faeser, hatte Gianni Infantino jüngst getroffen in Doha. Neuendorf, so hat er es hinterher gesagt, sei aufgeschlossen gewesen, der DFB-Präsident war doch ganz guter Dinge, dass es noch etwas werden könnte mit einer Anlaufstelle für Arbeitsmigranten in Qatar.

Mit einem Zentrum, in dem Recht und Rat suchende Menschen, die das qatarische Gesellschafts- und Wirtschaftssystem mit ihrer harten und billigen Arbeit in Schwung halten, Recht und Rat finden. Und mit einem FIFA-eigenen Entschädigungsfonds für zu Schaden gekommene Arbeitsmigranten oder deren Hinterbliebene. Von Infantino war dazu nichts zu hören, denn für Fragen stand der FIFA-Präsident nicht zur Verfügung.

Neuendorf flog zurück nach Deutschland. Ein Tag verging. Dann kam Post von Infantino und seiner Generalsekretärin Fatma Samoura, an den DFB und die 31 anderen Verbände, deren Männernationalmannschaften sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Im Brief heißt es: „Die acht Stadien in Qatar bieten die perfekte Plattform für die großartigste Sportveranstaltung der Welt. Also konzentrieren wir uns bitte auf den Fußball! Wir wissen, dass Fußball nicht in einem Vakuum existiert und wir sind uns auch bewusst, dass es viele Herausforderungen und Schwierigkeiten politischer Natur auf der ganzen Welt gibt. Aber lasst nicht zu, dass der Fußball in jede ideologische oder politische Schlacht gezogen wird, die existiert.“