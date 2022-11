England-Trainer Southgate : „Sehr klar in Menschenrechtsfragen“

Vor der Fußball-WM in Qatar positioniert sich Englands Nationaltrainer. Amnesty International übt derweil scharfe Kritik an FIFA-Chef Infantino und Fans fordern den DFB auf, seine Preisgelder zu spenden.

Englands Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate geht davon aus, dass es während der WM in Qatar auch zahlreiche Themen abseits des Sports geben wird. Angesprochen auf den FIFA-Brief an die 32 Teilnehmer, wonach es während des Turniers um Fußball gehen solle, sagte Southgate, dies halte er für „höchst unwahrscheinlich“. Insgesamt zehn Nationalverbände – darunter auch der englische und der deutsche – hatten auf den Brief öffentlich und gemeinsam geantwortet, weiter „Impulse für positiven, progressiven Wandel“ zu unterstützen.

„Wir haben immer über das gesprochen, über was es zu sprechen galt. Wir sind sehr klar in Menschenrechtsfragen“, sagte der 52-Jährige. Natürlich würden Southgate und seine Profis um Kapitän Harry Kane bei der WM am liebsten über Fußball sprechen. „Es ist der Karneval des Fußballs, dafür arbeitest du dein ganzes Sportlerleben. Das soll nicht zerstört werden, aber wir sind in dieser Situation und müssen uns ihr stellen“, sagte Southgate.

Amnesty kritisiert Infantino

Amnesty International hat derweil die Forderungen nach einem Entschädigungsfonds für Arbeitsmigranten erneuert und scharfe Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino geübt. „Inmitten dieses wachsenden Aufschreis hat die wichtigste Stimme von allen auffallend geschwiegen: die von Gianni Infantino“, schrieb die Amnesty-Generalsekretärin Agnes Callamard in der französischen Zeitung „Le Monde“.

Trotz „privater und öffentlicher Zusicherungen“ des Weltverbandes, den Vorschlag zu prüfen, sei Infantino, „abgesehen von einigen Plattitüden, der Frage immer wieder ausgewichen“, kritisierte die Menschenrechtlerin in ihrem Gastbeitrag am Freitag. Der FIFA-Chef habe „immer noch nicht auf unseren gemeinsamen Brief geantwortet“.

Amnesty fordert gemeinsam mit Human Rights Watch und anderen Organisationen von Qatar und dem Weltverband Entschädigungszahlungen für Arbeiter, die beim Stadionbau für die WM (20. November bis 18. Dezember) ums Leben gekommen sind, verletzt oder ausgebeutet wurden.

Verbände wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sprachen sich ebenfalls dafür aus. Der qatarische Arbeitsminister Ali bin Samikh Al Marri nannte die Forderungen zuletzt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP einen „Werbegag“.

Infantino hatte die WM-Teilnehmer zuletzt in einem Brief aufgefordert, sich beim Turnier in Qatar auf den Fußball zu konzentrieren und „moralische Lektionen“ zu unterlassen. Dies sei ein „krasser Versuch, die Schuld der FIFA an diesen Missständen und die Verantwortung gegenüber diesen Arbeitern zu verdrängen“, kritisierte Callamard.

„Alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt fordern, ist eine unumstößliche Zusage der FIFA, dass missbrauchte Arbeitnehmer entschädigt werden und dass Programme zur Verhinderung weiteren Missbrauchs finanziert werden“, schrieb Callamard. Dazu würde „ein Federstrich von Gianni Infantino genügen“.

Forderungen von Fans

Unterdessen hat die Initiative „#boycottQatar2022“ hat in einem offenen Brief an den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf dazu aufgefordert, dass der Deutsche Fußball-Bund seine Preisgelder bei der WM in Qatar für die Arbeitsmigranten und deren Angehörige einsetzt.

Sollte sich der Weltfußballverband FIFA weigern, einen Entschädigungsfonds einzurichten, „so erwarten wir vom DFB, dass er seine Preisgelder (je nach Platzierung zwischen 9 und 42 Millionen Dollar) eigenständig für Entschädigungszahlungen verwendet“, heißt es in dem auf der Webseite der Initiative veröffentlichten Brief. „Für den gleichen Zweck sollten die DFB-Nationalspieler etwaige Siegprämien spenden.“

Neben anderen Menschenrechtsverletzungen steht WM-Gastgeber Qatar wegen dessen als menschenunwürdig geltenden Umgangs mit ausländischen Arbeitern in der Kritik. Beim Bau der Stadien für das am 20. November beginnende Turnier sind zahlreiche Arbeiter ums Leben gekommen.

Der DFB hatte bereits mitgeteilt, sich an einem Fonds zu beteiligen. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören zahlreiche Fan-Initiativen und -Gruppen, aber auch anderen Organisationen wie unter anderen die KZ Gedenkstätte Dachau.