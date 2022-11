Fußball-WM : Qatar bestätigt „zwischen 400 und 500“ tote Gastarbeiter

Aktualisiert am

Blick auf die Baustelle des Lusail-Stadions, in dem das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Bild: picture alliance/dpa/XinHua

Der Generalsekretär des Organisationskomitees, Hassan al-Thawadi, hat in einem Interview von mehreren Hundert toten Gastarbeitern im Zusammenhang mit der WM in Qatar gesprochen. „Die Schätzung ist bei 400, zwischen 400 und 500. Ich habe die exakte Zahl nicht“, sagte al-Thawadi in dem Gespräch mit Piers Morgan für den britischen TV-Sender „Talk TV“.

Morgan hatte nach der realistischen Zahl der Gastarbeiter gefragt, die durch ihre Arbeit für die Fußballweltmeisterschaft insgesamt ums Leben gekommen sind.

Auf den Stadionbaustellen sind vorherigen offiziellen Angaben zufolge drei Menschen gestorben. Zahlen zu den insgesamt im Zusammenhang mit der WM gestorbenen Gastarbeitern hatte das Organisationskomitee bislang nicht genannt.

Ein aufsehenerregender Bericht des britischen „Guardian“ von Anfang 2021 hatte von mehr als 6500 toten Arbeitern aus fünf asiatischen Ländern auf den Baustellen des Emirats in den vergangenen zehn Jahren gesprochen. Diese Zahlen hatte Qatar stets zurückgewiesen.

Hassan al-Thawadi verwies in dem Gespräch abermals auf die Reformen, die im Emirat in den vergangenen Jahren zu verbesserten Bedingungen für Arbeiter auf den WM-Baustellen geführt hätten und unabhängig von der WM notwendig gewesen seien: „Die Verbesserungen in Bezug auf Sicherheits- und Gesundheitsstandards sowie die Abschaffung des Kafala-Systems haben wir vorgenommen, weil es unseren eigenen Werten entspricht“, sagte der 44-Jährige.

Die Vergabe des Turniers nach Qatar habe diesen Prozess lediglich beschleunigt. Der Deutsche Fußball-Bund und andere europäische Verbände machen sich für einen Entschädigungsfonds für Gastarbeiter in Qatar sowie die Einrichtung eines Gastarbeiter-Zentrums in Doha stark.