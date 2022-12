Die FIFA nach der WM : Das ist Infantinos Welt

Aktualisiert am

Hat gut lachen: Für den mächtigen FIFA-Boss Gianni Infantino war die WM in Qatar trotz aller Kontroversen ein milliardenschwerer Erfolg. Bild: picture alliance / DeFodi Images

Es ist nur ein Satz, aber er sagt eigentlich alles, was man über Gianni Infantino, den Präsidenten des Fußballweltverbandes FIFA, wissen muss. Wie er demokratische Prozesse ignoriert. Wie er Recht in seinem Interesse interpretiert. Wie er die, die das kontrollieren könnten, unter Kontrolle hat.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Freitagmittag in Doha, Qatar. Gianni Infantino, Schweizer, seit Februar 2016 FIFA-Präsident ist, sitzt im Main Media Center auf dem Podium mit dem Mikrofon. Er wird sich in der vierten Woche der Fußball-WM gleich das zweite Mal den Fragen der Journalistinnen und Journalisten stellen. Zuvor verkündet er, worauf sich der FIFA-Rat, das wichtigste Entscheidungsorgan des Verbandes, an diesem Morgen geeinigt hat. Und als er damit fast fertig ist, sagt Infantino den Satz, der alles sagt: