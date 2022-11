Nach Sieg gegen Argentinien : Saudi-Arabien ordnet nationalen Feiertag an

Nach dem Sensationssieg gegen Argentinien (2:1) und dessen Superstar Lionel Messi bei der Fußball-WM hat Saudi-Arabien den Mittwoch zum nationalen Feiertag erklärt. Dies berichtete die offizielle saudische Nachrichtenagentur wenige Stunden nach dem Ende des Vorrundenspiels. Es werde angeordnet, „dass der morgige Mittwoch ein Feiertag für alle Beschäftigten in allen Bereichen des Staates und der Privatwirtschaft sowie Studenten und Studentinnen aller Bildungsstufen sein soll“, hieß es.

Saudi-Arabien hatte sich am Dienstagmittag im Lusail-Stadion trotz Messis Führungstreffer (10., Foulelfmeter nach Videobeweis) dank der Tore von Saleh al-Shehri (48.) und Salem al-Dawsari (53.) gegen den WM-Favoriten durchgesetzt.

Saudische Medien bejubelten am Dienstag einen „historischen Sieg“ und ein „Heldenepos“. Besonders gefeiert wurde der saudische Torwart Mohammed al-Owais, der mit seinen Paraden den Sieg gegen den Favoriten gesichert habe. „Tausend, tausend Glückwünsche, Ihr Helden“, schrieb der saudische Sportminister Abdalasis bin Turki al-Faisal auf Twitter. Der Chef der saudischen Unterhaltungsbehörde, der einflussreiche Sportfunktionär Turki al-Schaich, gab den Eintritt zu drei Vergnügungsparks frei, um den Sieg zu feiern.

Während der Außenseiter den sensationellen Sieg genoss, zeigt sich der Angreifer von Paris Saint-Germain zerknirscht: „Es ist ein sehr harter Schlag für alle, weil wir nicht erwartet hatten, so zu beginnen“, so Messi nach dem Spiel. „Jetzt müssen wir zeigen, dass wir eine echte Mannschaft sind“, forderte der 35-Jährige.

War es vor diesem historischen Spiel im Lusail-Stadion eigentlich nur darum gegangen, ob Messi bei seiner fünften und letzten WM endlich den goldenen Pokal in die Luft reckt, droht plötzlich das Aus in der Vorrunde – erstmals seit 2002. „Bei der WM hast du keine Zeit, Fehler zu machen“, so Nationaltrainer Lionel Scaloni: „Und so war das heute. Vielleicht kam es zum schlechtesten Zeitpunkt. Aber wir werden zurückkommen und den Kopf oben behalten.“