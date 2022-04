Nationalteam der Niederlande : Koeman wird van Gaals Nachfolger als Bondscoach

Aktualisiert am

Auch nach Louis van Gaal vertrauen die Bosse des niederländischen Fußballverbandes wieder auf einen alten Bekannten. Im Sommer 2020 hatte Ronald Koeman den Posten als Bondscoach für ein letztlich glück- und erfolgloses 14-Monate-Intermezzo beim FC Barcelona aufgegeben. Ab 1. Januar kommenden Jahres wird der ehemalige Nationalspieler die Elftal wieder trainieren.

„Vor etwas mehr als anderthalb Jahren habe ich die niederländische Nationalmannschaft sicher nicht aus Unzufriedenheit verlassen“, sagte Koeman in einer Mitteilung des Verbandes am Mittwoch. Laut der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“ soll sich auch ein großer Teil der Mannschaft die Rückkehr Koemans gewünscht haben.

Van Gaal, der seinerseits schon seine dritte Amtszeit als Nationalcoach absolviert, hatte dem Verband im Dezember bereits mitgeteilt, nicht über die WM hinaus das Team trainieren zu wollen. Am vergangenen Sonntag hatte der 70-Jährige im niederländischen Fernsehen seine Prostatakrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Bei der WM-Endrunde in Qatar will er Ende des Jahres aber dabei sein.

Koemans Vertrag ist bis zur WM 2026 gültig. Er hatte bei seinem ersten Engagement als Bondscoach von Februar 2018 an von 20 Spielen nur vier verloren und die Niederländer ins Finale der Nations League geführt. In der Qualifikation für die EM hatten die Niederländer unter Koeman den zweiten Gruppenplatz hinter Deutschland belegt.

„Diesen Weg werden wir bald fortsetzen. Das steht für mich fest“, sagte Koeman. „Wir freuen uns sehr, dass Ronald nächstes Jahr zurückkommt“, sagte Marianne van Leeuwen. Die Direktorin Profifußball im KNVB: „In seiner bisherigen 'Amtszeit' als Bundestrainer herrschte große Zufriedenheit mit seiner Arbeit und den Ergebnissen.“

Bei der EM-Endrunde war Koeman nicht mehr im Amt gewesen. Wegen der Corona-Pandemie hatte sie vom Sommer 2020 um ein Jahr verschoben werden müssen, Koeman war zu diesem Zeitpunkt aber Barça-Coach. Im Oktober vergangenen Jahres wurde er bei den Katalanen entlassen. 78 Mal spielte Koeman selbst in der Elftal, 1988 wurde er Europameister. Es war der erste und bislang auch letzte Titel für die Niederländer.